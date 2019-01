Sisähallin seinät alkavat tulla vastaan – skeittaajat esittävät uusia vaihtoehtoja urheilukaupungin päättäjille

Vanhasta vihreästä hallirakennuksesta Jyväskylän Salmirannan perukoilta kuuluu jatkuvaa kolahtelua ja satunnaisia huudahduksia.

Hallin ulkopuolella parkissa on henkilöautoja ja polkupyöriä sopuisasti rinta rinnan.

Ulkona saattaa olla kosteaa ja pimeää, mutta rakennuksen sisältä löytyvät kaupungin parhaat puitteet kesäisen urbaanin harrastusten jatkamiseksi: Salmirannan skeittihalli on jälleen avannut ovensa nälkäisille skeittaajille.

Jyväskylän Rullalautailijat ry:n pyörittämä skeittihalli on ollut toiminnassa vuodesta 2004. Jyväskylän kaupunki tarjoaa tilan harrastuskäyttöön.

Yhdistyksen väistyvä puheenjohtaja Heini Luotola, 27, ja nykyinen nokkamies Santeri Nikkinen, 21, ovat tyytyväisiä jyväskyläläiseen skeittiskeneen.

– Meillä on harrastajissa niin nuoria kuin varttuneempiakin tyyppejä, 10-vuotiaista sinne 45-vuotiaisiin. Jotkut käyvät hallilla muutaman kerran kuussa, toiset tavoitteellisesti niin usein kuin mahdollista. Myös uusia harrastajia ilmestyy hallille tasaisesti, Nikkinen kertoo.

16 vuotta laudan päällä aktiivisesti elänyt Luotola on ollut hallitoiminnassa mukana vuodesta 2010.

– Aloitin ensiksi hallilla valvojana, kuten niin monet muutkin. Vaikka siitä ei mitään palkkaa saanut silloin eikä saa nytkään, on se sellaista oikeaa vastuuta ja useille täällä valvojina toimiville nuorille ensimmäinen oikea ”työ”. Onneksi voidaan tällä hetkellä kustantaa ainakin kausikortti halliin valvojille, Luotola kertoo.

Sisäänpääsymaksullinen halli pyörii vapaaehtoisten jäsenten voimin. Valvonnasta huolimatta hallilla pätevät samat säännöt kuin Jyväskylän ulkoskeittiparkeilla. Jokainen on lähtökohtaisesti vastuussa vain itsestään.

– Skeittaus on riskialtis laji, ja kaatumisia on mahdotonta välttää. Siksi ollaan järjestetty täällä aloittelijoiden vuoroa aina lauantaisin, jolloin meininki on hivenen rauhallisempaa, Luotola kertoo nuoren skeittaajan rullatessa ohi kovalla vauhdilla.

Toden totta. Tunti skeittihallin avautumisen jälkeen harrastajia valuu paikalle tasaiseen tahtiin, eikä 400 neliömetrin halli olekaan enää mahdottoman suuri. Kolahtelujen ja rullauksen äänet voimistuvat voimistumistaan.

– Isompi halli on pakollinen jossain vaiheessa. Olisi kiva ottaa halliin mukaan muiden lajien harrastajia, mutta tämä täyttyy todella nopeasti ihan meistä skeittaajistakin. Olisi upeaa nähdä urheilukaupunki Jyväskylän panostavan suosittuun skeittaukseen. Samat harrastuspaikat käyvät skeittauksen lisäksi esimerkiksi temppupotkulautailun, -pyöräilyn ja -rullaluistelun harrastamiseen, Nikkinen sanoo.

Lumettomalla kaudella Jyväskylän lukuisat pienet, ympäri kaupunkia ripotellut skeittiparkit ovat aktiivisessa käytössä. Luotolan ja Nikkisen haaveena olisikin nähdä kaupungissa vielä joku päivä yksi ”all around” parkki, josta löytyisivät rampit, reilit ja kurbit joka lähtöön. Tällä hetkellä ainoastaan Salmirannan skeittihalli tarjoaa jotain tämän kaltaista, mutta halli on kiinni kesäisin.

– Ollaan mietitty, että esimerkiksi Alban ranta olisi upea sijainti toimivalle skeittiparkille. Siinä ei olisi asutusta turhan lähellä, tasaista lääniä on paljon ja se olisi hieman lähempänä keskustaa kuin tämä Salmiranta, Nikkinen kertoo.

Jyväskylän megahanke Hippos2020 nimeää itsensä mainoslauseessaan liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin urbaaniksi keskukseksi. Skeittaus sopisi myös tähän kokonaisuuteen kuin nenä päähän.

– Skeittauksen aloittamisen kynnys on välinemielessä todella alhainen, ja se on luonteeltaan tosi vapaata ja omaehtoista. Jyväskylässä onkin useita intohimoisia, päivittäin skeittaavia harrastajia, joiden kehittymismahdollisuuksien parantaminen voisi avata joidenkin tien vaikkapa olympialaisiin, Luotola sanoo.

Sitten hän nappaa laudan kouraansa ja lähtee rampeille muiden skeittaajien joukkoon.