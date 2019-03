Sisko ilmoitti keuruulaisen Juho Vaissin salaa Maajussille morsian -ohjelmaan: "Ihan hyvät välit meillä yhä on"

Kuudennen polven maajussi Juho Vaissi, 34, Keuruulta etsii pian morsianta Maajussille morsian -ohjelmassa. Vaissi on ollut sukutilallaan Keuruun Haapamäellä isäntänä kymmenen vuotta.

Hän viljelee muun muassa ohraa, kauraa ja kuminaa, ja on perheensä kaalikääryleyrityksen toinen pääosakas. Verotietojen perusteella kyseessä on erittäin hyvätuloinen sulhoehdokas, joka on hyvän ruoan ystävä.

Liikunta on tärkeä osa toimeliaan miehen elämää. Vaissi toivookin tulevalta puolisoehdokkaaltaan kiinnostusta urheiluun ja ulkoiluun.

– Hiihdän ja käyn kuntosalilla. Naiselta en odota tietyn urheilulajin osaamista tai kiinnostuneisuutta, Vaissi kertoo Keskisuomalaiselle.

Pari vuotta sinkkuna viihtynyt Vaissi etsii rakkautta tositarkoituksella. Hän ei ole ollut aiemmin avo- tai avioliitossa.

Vaissi toivoo löytävänsä ohjelman avulla "iloisen ja huumorintajuisen puolison, jonka kanssa jakaa arki – ja tulevaisuudessa myös perhe-elämä". Tulevaisuuteen kuuluvat myös omat lapset.

– Josko muutamia kymmeniä kirjeitä saisin morsianehdokkailta, Vaissi arvelee varovaisesti.

Sisko ilmoitti Juho Vaissin ohjelmaan.

– Ihan hyvät välit meillä yhä on, vaikka hän teki sen minulle ilmoittamatta. Mietin osallistumistani pitkään, mutta päätin lopulta suostua, koska näen tässä enemmän myönteistä kuin kielteistä.

Ohjelman kuvaukset alkavat kesällä. Vaikka yrittäjänä Juho Vaissi on kiireinen, raivaa hän kalenteristaan riittävästi aikaa kuvauksille.

– Sovitellaan aikatauluja, niin eiköhän kaikki järjesty, hän sanoo.

Myös koskenpääläinen Johan Porkkala, 40, etsii morsianta ohjelmassa. 40-vuotias Porkkala on isännöinyt sukutilaa vuodesta 2014. Jämsän Koskenpäällä sijaitseva Ylä-Porkkalan tila tunnetaan muun muassa joululaatikoista ja simasta.

Porkkala on työskennellyt aiemmin muun muassa dj:nä ja rinnepäällikkönä Himoksella. Keskisuomalainen haastattelee Porkkalan myöhemmin.

Uuden kauden esittelyjakso nähdään MTV3-kanavalla lauantaina.

Mukana on kahdeksan maajussia eri puolilta Suomea. Heille voi kirjoittaa heti esittelyjakson jälkeen.