Sisustamisen yllätystrendi: Antiikki on esteettistä, vastuullista ja terveellistä

Puu, josta tämä pöytä on tehty, on kasvanut parisataa vuotta sitten, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki sanoo ja taputtaa ruokasalinsa pöytää. Hyvällä syyllä voi olettaa, että pöytä on käyttökuntoinen vielä parisataa vuotta meidän jälkeemmekin.

Ruokasalin kustavilainen seinäkello hoitaa täsmällisesti hommiaan, vaikka sillä on ikää 230 vuotta.

– Minkä nykyaikaisen kellon voisi ajatella kestävän niin kauan, Kokki kysyy ja kaataa kuppeihin kahvia hopeisesta kannusta.

Kannun on tehnyt turkulainen hopeaseppä 1830-luvulla.

Kamarineuvoksen kerrostalohuoneisto Heinolassa on silmiä hivelevä, esteettinen matka menneisiin vuosisatoihin, mutta myös oppitunti siitä, mitä tarkoittaa kestävä kehitys sisustamisessa. Upeat vanhat esineet ovat jokapäiväisessä käytössä.

Nykyihminen ostaa puristelevystä tehdyn sohvapöydän ja maksaa siitä vaikkapa 149 euroa ja pöydän elinkaari on hyvässä lykyssä parikymmentä vuotta. Jotakuinkin samalla hinnalla tai halvemmallakin voi löytää tilalle laadukkaan, puisen antiikkipöydän, joka kestää sukupolvelta toiselle. Kokin tuntuman mukaan antiikkiesineiden hinnat ovat 2000-luvun kuluessa laskeneet.

– Antiikkihuonekaluja tai vaikkapa käsinsolmittuja mattoja voi nyt saada hyvinkin halvalla, antiikin, designin ja taiteen asiantuntija Maria Ekman-Kolari sanoo.

– Esimerkiksi 1800-luvun tuoleja voi löytää huutokaupoista muutamalla kympillä kappale.

Sisustamisessa ja remontoinnissa lähtökohtana on edelleen useimmiten uuden ostaminen.

– Ihmiset eivät vielä miellä, että jokin vanha esine voisi olla käypä, Ekman-Kolari sanoo.

Asiantuntijat toteavat vanhoilla huonekaluilla olevan paljon etuja. Ne ovat omaleimaisia ja sielukkaita ja usein ergonomisesti oivallisia. Myös terveysnäkökulma kannattaa huomioida:

– Vanhat huonekalut ovat luonnonantimista valmistettuja. Vaikka allergiat ja yliherkkyydet ovat lisääntyneet, ihmiset valitsevat silti mdf-levystä tehtyjä huonekaluja, Ekman-Kolari sanii ihmetellen.

Antiikkiesineeksi määritellään tätä nykyä yli 50 vuotta vanha esine.

Vanhojen tavaroiden materiaalit ja tekniikat ovat vuosisataisessa käytössä koeteltuja.

– Niissä on usein käytetty tappiliitoksia tai eläinperäistä liimaa. Kun liitos väsyy, liima murtuu muttei murra puuta. Puisen, käsintehdyn huonekalun voi siksi korjata aina uudelleen, elleivät ötökät ole sitä vahingoittaneet, Kari-Paavo Kokki kertoo.

– Modernit liimat taas saattavat repiä puun. Eräs konservaattori sanoikin, että kaikilla uusilla materiaaleilla täytyisi olla vähintään 50 vuoden koeaika, jotta niiden todelliset ominaisuudet käyvät ilmi.

50 vuoden koeaika tuntuu ikuisuudelta nykyaikana, jota leimaa kertakäyttökulttuuri. Kestävän kehityksen ajattelu ei näytä vielä saavuttaneen kovin laajasti sisustuksen ja remontoinnin alaa. Sen Kokki huomasi konkreettisesti kotitalonsa ikkunaremontin yhteydessä:

– Ehjät ikkunat lähtivät kaatopaikalle, ja se tuntui kauhean pahalta, hän sanoo.

Kierrättäminen ei ole uusi keksintö. Se vain unohdettiin pitkäksi aikaa. Kokki toteaa, että entisaikaan purettavasta tai korjattavasta rakennuksesta käytettiin uudelleen kaikki käyttökelpoinen vanhoja ovia, saranoita, ikkunoita, ikkunahakoja ja tiiliä myöten.

Vanhojen huonekalujen ja kierrättyjen materiaalien käyttö olisi ilmaston ja maailman luonnonvarojen kannalta ekologinen teko. Se vaatisi kuitenkin ajattelutavan mylläämistä uusiksi – takaisin aikaan, jolloin ymmärrys materiaaleista oli vielä hallussa. Painopisteen tulisi liikkua uustuotannosta kunnostamisen ja korjaamisen puolelle. Sisustuksen ja remontoinnin jättimarkkinoita ajatellen se tuntuu radikaalilta muutokselta

– Suomalaiset eivät ole vielä kovin valmiita maksamaan ammattilaisen työstä, Kari-Paavo Kokki sanoo.

Vanhat esineet kantavat esteettisiä ja kulttuurisia arvoja. Kokin ja Ekman-Kolarin havaintojen mukaan nykyinen suomalainen sisustaminen on usein persoonattoman oloista siksi, että siitä puuttuu ajallista syvyyttä. Valkoista valkoisella -sisustaminen on kuitenkin maailmalla jo väistymässä.

– Sisustuksessahan voi sekoittaa uutta ja vanhaa, jolloin syntyy syvyysvaikutelma. Ranskalaiset ovat erityisen taitavia siinä, samoin ruotsalaiset ja englantilaiset, Kokki sanoo.

Kun esineillä on tarina, niihin syntyy tunneside. Sekin edesauttaa kertakäyttöajattelun vähenemistä.

– Vanhat esineet luovat siltaa vanhempiin sukupolviin, avaavat portteja keskusteluihin ja muovaavat kulttuurista selkärankaa, Maria Ekman-Kolari sanoo.