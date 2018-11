Soittajat vaihtuvat, mutta Yö on ja pysyy – laulaja Olli Lindholm: "Ei tällä alalla mitään kirjallisia sopimuksia ole ollut"

Yö-yhtye on joulukuun 8. päivään saakka kestävällä konserttikiertueella. Jyväskylässä yhtye esiintyy ihan lopuksi, perjantaina 7.12., paikkana Paviljonki. Kiertueen nimenä on Mitä jos mä rakastan. Sillä nimellä tunnetaan myös Yön uusin, syksyllä ilmestynyt albumi.

Yön keikoilla on sen kohta 40-vuotisen historian aikana ehtinyt soittaa lukuisa määrä muusikoita. Yhtyeen keulahahmo ja ainoa alkuperäisjäsen Olli Lindholm ei ole edes pitänyt lukua soittajien ja konserttikiertueitten taustalaulajien määrästä.

Jo vakituisten soittajien määrä on ollut melkoinen. Ja sitä vaihtuvuutta yhtyeen soittajissa totisesti on ollut.

Viimeksi Yön kokoonpano koki melkoisen muutoksen noin pari vuotta sitten, kun kitaristi Daffy Terävä ja basisti Jukka ”Jay” Lewis saivat lähteä. Jälkimainingit noista viimeisistä lähdöistä loiskuvat yhä. Jukka Lewis vei oikeuteen saamansa potkut. Käräjäoikeus ei nähnyt potkuissa laittomuutta, ja Lewis joutuu oikeuden päätöksellä maksamaan myös vastapuolena olleen Olli Lindholmin oikeudenkäyntikulut.

Lindholm on haluton puhumaan koko asiasta.

– Nämä erottamiset ovat bändin sisäisiä asioita eikä niitä koskaan tulla ainakaan minun puoleltani julkisuuteen avaamaan. Hän (Jukka Lewis) on tätä juttua omalla verbaalisella tavallaan kertonut julkisuuteen. Mutta ei niillä höpötyksillä ole totuuden kanssa mitään tekemistä.

– Tämä on kuin mikä tahansa muukin työmaa, johon pitää antaa panoksensa. Kautta historian orkesteritoiminta on perustunut siihen, että ei ole ollut mitään kirjallisia sopimuksia. Ei niitä ei ole tarvittu. Ohjelmatoimistokin voi panna meidät koska tahansa pellolle, jos me emme hoida työtämme kunnolla, Lindholm sanoo.

Olli Lindholm myöntää, että potkujen antaminen on aina vaikea asia. Erityisen vaikea päätös oli, kun rumpali Jukka Mänty-Sorvarille eli Frogleylle vuonna 2002 piti antaa potkut.

– Hän oli tunnelman puolesta tärkeä kaveri Yössä. Hän on karismaattinen kaveri ja mielettömän hyvä laulaja. Hän osasi ottaa yleisön. Yleisö rakasti häntä. Esimerkiksi Frogleyn laulamana Katujen kuningatar on ihan klassikko, Lindholm sanoo.

Kun bändin kokoonpano muuttuu, tapahtuu yhtyeessä väistämättä muutakin.

– Yhtyeen dynamiikka muuttuu, kun tulee uusia soittajia, jotka soittavat eri tavalla kuin aiemmat. Mutta näitä muutoksia täytyy joskus tulla. Me tarvitsimme tämän viimeisimmän muutoksen. Oli koko bändin päätös, että tarvitsimme sellaiset kaverit, jotka ovat valmiit harjoittelemaan ja joiden taitotaso on sitä luokkaa, mitä sen pitääkin olla.

Yhtyeen kohta 40-vuotisen historian aikana musiikkimaailma on kokenut monenlaisia muutoksia.

Yön ensimmäiset esiintymispaikat olivat pääosin tanssilavoja. Nyt tehdään konsertteja ja käydään festareilla soittamassa.

Musiikkia myös kuunnellaan uusilla alustoilla. Yö aloitti, kun musiikki tarjottiin kuluttajille vinyyleinä ja c-kasetteina, sen jälkeen siirryttiin cd-levyihin ja nyt musiikki tulee kuuntelijan korviin yhä useammin suoratoistona.

– Ovat muutokset sitten mitä tahansa, kyllä loppujen lopuksi esittäjästä riippumatta kaikkein yhdistävin asia on se musiikki. Musiikki herättää tunteita, Lindholm toteaa.

Yö kiertää nyt Suomea konserttien merkeissä. Yhtyeellä on mistä valita ohjelmistonsa: Yö-hittejä ja -ikivihreitä löytyy pilvin pimein.

Lindholmin mukaan Yö kasaa konserttiohjelmistonsa hieman toisin kuin tavallisille tanssilava- ja ravintolakeikoilleen.

Jyväskylän konsertissa kuullaan läpileikkaus Yön 37-vuotisen uran hiteistä ja harvinaisuuksista. Salonkikelpoisissa olosuhteissa pääsevät oikeuksiinsa niinTia-Maria, Vie mut minne vaan kuin Likaiset Legendat -kappaleet. Lisäksi konserttikiertueella kuullaan materiaalia uudelta Mitä jos mä rakastan -albumilta.

– Konsertit ovat hienoja elämyksiä meille, sillä Yö on parhaimmillaan konserttisaleissa. Siellä laulut pääsevät oikeuksiinsa, pienet nyanssit erottuvat, tunnelma välittyy ja musiikin virtaan pääsee loikkaamaan helposti niin yleisö kuin bändikin, Olli Lindholm sanoo.

Yö-yhtyeen konsertti perjantaina 7.12. Jyväskylässä Paviljongissa.