Somevaikuttaja Korpilahdelta muuttaa perjantaina vuodeksi hotelliin – Moni haaveilee päivittäisistä hotelliaamiaisista, mutta Joona Pesonen odottaa jotain aivan muuta

Vuonna 2017 positiivisimmaksi somettajaksi valittu korpilahtelainen Joonas Pesonen muuttaa vuodeksi hotelliin. Muutto on perjantaina 1. helmikuuta – siis huomenna. Pesosen kotiosoite on seuraavan vuoden ajan hotelli Clarion Helsingin Jätkäsaaressa ja postilaatikko sijaitsee hotellin aulassa.

– Tämä oli pitkään aika abstrakti juttu, mutta nyt kun muuttolaatikot odottavat pakattuina himassa, asia alkaa konkretisoitua. Minä ja 40 huonekasviani muutamme vuodeksi hotelliin. Tämä on kuin överi-iso ihmiskoe, Pesonen kertoo nauraen.

Kyse on yhteistyöstä Helsingissä sijaitsevan hotelli Clarionin kanssa. Pesonen tienaa elantonsa sosiaalisessa mediassa eli blogissaan, Instagramissa ja Snapchatissa julkaisemillaan sisällöillä. Seuraavan vuoden ajan Clarionissa asuva ja työskentelevä Pesonen tuottaa sisältöä hotellista omille seuraajilleen. Samalla hän osallistuu hotellin palveluiden kehittämiseen, sillä Clarion on sitoutunut myös tekemään muutoksia Pesosen kokemusten perusteella.

– Kyse on vaikuttajamarkkinoinnista, joka on yleensä minulls ollut enemmän yksittäisiä julkaisuja tietyn yrityksen tuotteista tai palveluista. Tämä on poikkeuksellisen pitkä yhteistyö, mikä juuri tekee tästä vaikuttavaa, sillä sisältö on aidompaa. Koska asun hotellissa 24/7, ei kaikki voi olla aina kivaa tai toimivaa, joten myös kriittisempiä kokemuksia nousee varmasti esille, Pesonen kertoo.

Hotelliaamiainen joka aamu vuoden ajan. Ajatus kuulostaa monen korvaan toteutumattomalta unelmalta, mutta Pesonen odottaa alkavalta hotelliarjeltaan kuitenkin hieman erilaisia asioita.

– On mahtavaa saada lisää neliöitä ja televisio! Asuntoni on seitsemän neliötä hotellihuonetta pienempi, eikä sinne ole koskaan mahtunut tv:tä. Mutta on hienoa myös päästä kehittämään omaa osaamista ja ammatillisesti noin läheiseen suhteeseen asiakkaan kanssa. Odotan kovasti hotellin henkilökuntaan ja asiakkaisiin tutustumista, Pesonen sanoo.

Clarionin aulaan tulee seisomaan pahvi-Joonas, joka kertoo hotellin muille asiakkaille somevaikuttajan asuvan hotellissa vuoden ajan.

– Odotan innolla keskusteluja naapureiden kanssa saunassa ja näköalabaarissa. Olen aiemminkin asunut pitkiä aikoja hotellissa ja käynyt juuri saunassa todella hyviä keskusteluja muiden asukkaiden kanssa, hän kertoo.

Silkkaa glamouria Pesonen ei usko seuraavan vuoden olevan.

– Arjen luksusta jossain määrin joo, mutta lähden tekemään hotellista kotiani, jossa asun ihan oikeasti, hän kertoo.

Mukaan lähtee huonekasvien lisäksi vain muutamia henkilökohtaisia tavaroita.

– Olen konmarittanut eli karsinut tavaroitani viimeaikoina merkittävästi. Otan mukaan aika vähän vaatteita ja muutamia sisustusesineitä, joista tulee turvan tunne. Koti koostuu tietyllä tapaa siellä olevista tavaroista, joten otan mukaani muutamia tärkeitä asioita ja matkamuistoja, joilla on tarina, Pesonen sanoo.

Edellisen asuntonsa Pesonen osti keittiön perusteella, mutta nyt hänellä ei ole omaa keittiötä lainkaan. Vaikka huoneeseen onkin tehty pieniä muutoksia, jotta siellä voi pienimuotoisesti laittaa ruokaa, uunia tai liettä sinne ei voi tuoda.

– Olen saanut luvan käyttää hotellin ravintolan keittiötä tarpeen tullen. Ruoanlaitto on minulle terapiaa, joten ravintolan keittiötä tulen varmasti käyttämään. Toki toivon myös, että ystävät pyytävät minua paljon illalliselle koteihinsa. Ja miten helppo on kutsua itse kavereita kylään, kun on Sky Bar omasta takaa!

"Vain Joonas Pesonen tekee jotain tällaista". Kaverit ja seuraajat ovat naureskelleet Pesosen "hulluudelle", mistä on tullut bloggaajalle vain fiilis, että suunta on oikea. Myös kotiväki on ollut ihmeissään. Joonas Pesonen kertoo olevansa ylpeä korpilahtelainen, jonka perhe on elänyt tempauksessa mukana.

– Eivät he yllättyneitä ole. Äiti buukkasi jo lomamatkan alakertaani. Hän tulee siskontyttöni kanssani Helsinkiin pian muuttoni jälkeen. On ihanaa, että vaikka some ei työpaikkana aina välttämättä vanhemmille ihmisille aukea, on perhe näin omistautunut tekemisilleni, Pesonen iloitsee.