Sorminäppäryyttä vaativa harrastus on niin trendikäs, että sitä käytetään jo yritysten työhyvinvoinnissa – katso videolta, mistä on kyse

Suomessa makrameetekniikalla tehdyistä käsityötuotteista tunnetuin on kukka-amppeli. Nyt näistä 1970-lukulaisista makrameenyöreistä ja -kuvioista on tullut uudestaan sisustuksen ja vaatemuodin villitys. Tärkeintä on tehdä itse.

Makrameehen tarkoitetusta punoskuteesta voi solmeilla vähän kaikkea: koruja, kauppakasseja, seinävaatteita, verhoja, tyynynpäällisiä, topin olkaimia, vöitä, avaimenperän koristeita, pöytäliinoja, hippimäisiä hapsumekkoja. Solmuihin ja nyöreihin voi lisätä erilaisia koristeita, kuten helmiä tai riipuksia.

Käsityötekniikasta on tullut jo niin trendikäs, että makrameekursseja järjestetään esimerkiksi yritysten tykypäiviksi.

Kursseja järjestävän Pistola-yrityksen tekstiiliartesaani Laura Pisto kertoo, että makrameessa tarvitsee oppia ensi alkuun muutama erilainen solmu: Leivonpääsolmulla lanka kiinnitetään keppiin. Tasosolmua toistamalla syntyy kierre, ja kaksoistasosolmulla saa aikaan suoraa pintaa.

Tekniikassa ei tarvitse juurikaan apuvälineitä, omat sormet riittävät. Pisto suosittelee kuitenkin vaakapuuta, johon pitkät langat sidotaan.

– Tärkeää on sijoittaa vaakapuu kiinni itselle oikealle korkeudelle, jotta niska ei jumitu.

Yksinkertaisen amppelin saa valmiiksi vartissa. Pitkien verhojen tekoon menee noin kolme päivää. Esimerkiksi 1,60 x 1,60 -metrisiin verhoihin tarvitaan viisi rullaa punoskudetta. Yksi rulla maksaa noin 16 euroa.

Eripaksuista makrameelankaa on punottua sekä hapsuuntuvaa ja kierrettyä. Piston käyttämät langat ovat 80-prosenttisesti puuvillaa, kotimaassa valmistettua ja tehty teollisuuden ylijäämätekstiileistä. Lisäksi Pisto säästää kurssilaisilta yli jääneet langanpätkät ryijymaton materiaaliksi.

Aloittelijoille hän suosittelee ensimmäisen työn punoskuteeksi paksua kudelankaa. Piston kursseilla on ehditty valmistaa amppelien lisäksi koruja, vöitä ja avaimenperiä sekä unisieppareita ja seinävaatteita.

Valmiita ohjeita on tarjolla netissä ja kirjoissa.

– Suosittelen kuitenkin kokeilemaan itse erilaisia kuvioita ja malleja, Pisto kertoo.

Pisto kokee käsityötekniikan antoisaksi sen vuoksi, että työn aloitettuaan kaikki muu unohtuu.

– Makrameeta tehdessä pääsen flow-tilaan. Siinä myös näkee työnsä tuloksen heti, sillä solmut oppii helposti, eikä makrameessa tarvitse laskea silmukoita niin kuin neuloessa. Olen huomannut, että osa kurssilaisista oppii parhaiten tekemällä. Toiset katsovat mieluummin ensin kirjasta.