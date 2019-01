Soundi-lehden lukijat valitsivat Suomen parhaat festivaalit: yllätysvoittaja tulee Laukaasta

Ensi kesänä Laukaan Peurungassa neljättä kertaa järjestettävä John Smith Rock Festival on Soundi-lehden lukijoiden mielestä Suomen paras festivaali. Lehti uutisoi lukijaäänestyksen tuloksesta verkkosivuillaan. Toiseksi lukijat äänestivät Seinäjoen Provinssin, kolmanneksi ylsi Helsingissä järjestettävä metallijuhla Tuska Open Air.

Eikä keskisuomalainen menestys tähän jäänyt, sillä sympaattinen muuramelainen pikkufestivaali Naamat sijoittui listalla sijalle 13.

John Smith Rock Festivalin perustaja Jonne Lehtonen pyörittää yrityksellään myös Laukaa Satama Festivalia.

John Smith Rock Festivalissa esiintyvät ensi heinäkuussa muun muassa Arch Enemy, Jinjer, Cobra And The Lotus, Avatar, Amorphis, Swallow The Sun, Stam1na ja Michael Monroe.