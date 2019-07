Stand up -koomikko pyysi Facebookissa muuramelaisilta vinkkejä, mihin kannattaa mennä syömään ja yöksi keikan jälkeen

Stand up -koomikko Ali Jahangiri turvautui paikallisten apuun. "Mihin kannattaa mennä syömään ja majoittumaan keikan jälkeen", hän tiedusteli Puskaradio Muurame -ryhmässä Facebookissa.

Jahangiri on yksi esiintyjistä komediafestivaali On the Roadin kiertueella, joka vierailee Riihivuoren kesäteatterissa Muuramessa lauantaina 27. heinäkuuta. Sitä seuraavana päivänä vuorossa on Lumperon kesäteatteri Saarijärvellä. Lavalle nousevat Jahangirin lisäksi Jaakko Saariluoma ja André Wickström sekä Heli Sutela Muuramessa ja Krisse Salminen Saarijärvellä.

Jahangirin kysymys on kerännyt lukuisia vastauksia. Niissä on ehdotettu kohteita sekä Muuramesta että Jyväskylästä, kotiruokailusta ja -majoituksesta lähtien.

Jahangirille on vastattu aidosta auttamisenhalusta, mutta hänen tiedusteluunsa on suhtauduttu myös toisella tavalla: "Ajattelin, että kysymys oli jo väkevä aloitus stand-up komiikalle Muuramessa", eräs vastaaja kirjoitti.

Komediafestivaali On the Road kävi Muuramessa jo viime kesänä. Saarijärvellä kerta on ensimmäinen.

Esityksiä ympäri Suomea on kaikkiaan kolmetoista.

– Kesäkiertueen tarkoitus on tuoda iloa ja naurua ulkolavoille luonnonkauniisiin paikkoihin, joihin jokaisen on luontevaa tulla, Saarijärven tapahtuman tuottaja Teemu Vesterinen sanoo tiedotteessa.