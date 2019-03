Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja Pia Pale 50-vuotishaastattelussaan: "On tärkeää uskaltaa muuttaa maailmaa"

Oletko joskus tavannut ihmisen, joka oikeasti elää niin kuin opettaa? Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja Pia Pale on hyvä esimerkki tällaisesta ihmisestä.

– Joo, olen niin innoissani aina! Siis siitä, että saan tehdä työtä lasten ja tulevaisuuden eteen, hän sanoo.

Oli päivänselvää, että Pia Palesta tuli opettaja. Pikkutyttönä hän ei haaveillut pelkästään opettajan urasta, vaan myös omasta koulusta, joka olisi varmaankin ollut hyvin samankaltainen kuin steinerkoulu.

– Vaikka minulla oli ihania opettajia, minua ahdisti 70-luvun koulussa tehtäväkirjasidonnaisuus. Kaipasin kouluun enemmän vapautta ja luovaa tekemistä. Olin kai aina wanna be -steiner, mutta asuimme Turussa eikä siellä ollut silloin vielä steinerkoulua.

Steinerpedagogiikkaan avautui kuitenkin kurkistusikkuna, kun hänen perheensä muutti Poriin ja kolme nuorempaa sisarusta aloitti koulunkäyntinsä steinerkoulussa.

Kun vielä lukioiässäkin haave opettajuudesta piti otteessaan, nuori nainen marssi sisarensa luokanopettajan luo ja kysyi, miten steinerkoulun opettajaksi pääsee. Opettajan vastauksen hän kertoo ymmärtäneensä tuolloin niin, että ensin pitää nähdä elämää ja hankkia jokin oikea ammatti.

– No, niin tein ja menin maalarin oppiin. Se olikin hyödyllinen askel, sillä sitä ennen olin aikamoinen haihattelija. Maalarilinja oli minun steinerkouluni.

Valmistuttuaan maalariksi Pale hakeutui Snellman-korkeakouluun, opiskeli luokanopettajaksi ja pääsi Jyväskylän steinerkouluun opettajaksi.

– Rakastin opettamista. On etuoikeus päästä näkemään ja auttamaan, kun lapsesta kasvaa jotain aivan ainutlaatuista.

Luokanopettajan ura sai kuitenkin jäädä, kun tuli aika kasvattaa omia ihmistaimia. Pojat Wilko ja Toivo syntyivät parin vuoden välein ja Pale keskittyi muutaman vuoden kotoiluun. Hän toimi jonkin aikaa myös perhepäivähoitajana, koska syliä tuntui riittävän omien poikien lisäksi hoitolapsille. Päivät kuluivat askarrellen, hoivaten ja loruillen, ulkoillen ja luomuruokaa kokaten.

Kun Suomeen perustettiin kymmenisen vuotta sitten Steinerkasvatuksen liitto, jonka tehtävänä on yhdistää kaikki Suomen steinerkoulut ja -päiväkodit ja koordinoida niiden toimintaa, hän aavisti, että sieltä löytyisi hänen seuraava unelmatyönsä.

– Minut palkattiin ensin yhteyshenkilöksi, sitten toiminnanjohtajaksi. On ollut tosi mielenkiintoista päästä muokkaamaan toimenkuvaa ja oppimaan uutta, reilut sata päivää ympäri Suomea ja Eurooppaa nykyisin matkustava pedagogi kertoo.

Vuonna 2019 steinerkoululiike täyttää 100 vuotta. Steinerkoulujen määrä Suomessa on vakiintunut 24:ään, päiväkoteja on 40.

Kaikilla steinerkouluilla on virallinen opetuksenjärjestämislupa ja ne toteuttavat peruskoulun perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Niille on myös taattu valtionrahoitus ja niillä on todistuksenanto-oikeus.

– Steinerkoulut ovat siis osa Suomen koulujärjestelmää. Elävä luontosuhde ja ekologisuus, kokonaisvaltaisuus, luova ajattelu, sukupuolten välinen tasa-arvo, myötäelämisen kyky, ihmisyyden kunnioitus ja sydämen sivistys, Pale listaa steinerpedagogiikan ydinarvoja.

Mutta miten on, tuleeko kaikista steinerkoululaisista taiteilijoita?

– Ei todellakaan, ja tästähän minulla on todisteet omasta perheestänikin. Vain yksi kolmesta sisaruksestani on taiteilija. Toinen on johtaja sosiaalialalla ja kolmas on it-alalla työskentelevä nörtti.

Juhlavuoden iskulauseeksi steinerkoululiike on valinnut Uskallan muuttaa maailmaa. Pia Pale kertoo tulkitsevansa sloganin siten, että on tärkeää uskaltaa muuttaa paitsi maailmaa, myös itseään. Itse hän on tästä kävelevä esimerkki. Päättäessään ryhtyä elämäntaparemonttiin vuosi sitten, Pale karisti elopainoa alle vuodessa 25 kiloa. Kevyempää kehoa oli mukavampi liikuttaa, joten samalla liikunta tuli osaksi arkea. Nyt hän kävelee mieluusti sekä arkiset matkat että vapaa-ajallaan. Takana on muun muassa parin viikon reissu yksin omien ajatusten kanssa Camino de Santiago -pyhiinvaellusreittiä taivaltaen.

Muutoksia hän toivoo näkevänsä tulevaisuudessa ainakin siinä, miten ihmiset suhtautuvat luontoon.