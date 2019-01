Sukkahousut päähän viimeistä kertaa – jyväskyläläinen Popeda T yhdisti Popedan sanoitukset räppiin, mutta nyt se loppuu

Mitä tulee kun yhdistetään rempseää rokkia soittavan Popedan ja rap-artisti Paperi T:n? No tietysti Popeda T.

– Mutta kumpikaan näistä ei ole tässä kokoonpanossa mukana, Sami Kotola tarkentaa.

Tämä oli oikeastaan ainoa vaatimus, jonka Popeda-yhtyeen edustaja esitti bändin lyriikoiden käyttämisestä. Että markkinoinnissa on käytävä esille, että lavalla ei ole Popeda, vaan ihan toinen artisti.

Popeda T räppää Popedan sanoituksia omiin biitteihinsä. Musiikkia tehdään tosissaan, muttei totisena. Sävelkulullisesti esimerkiksi Kersantti Karoliinaa ei tunnista Popedaksi. Sanat ovat kuitenkin 98 prosenttisesti samat.

Idean Popeda T:stä lausui joku tuttu monta vuotta sitten ja puoliksi vitsillä. Toteutetuksi se tuli vasta vuosien muhimisen jälkeen.

Kotola järjesti muutaman vuoden ajan ohjelmaa Muuramen Rockfestari Naamojen Sideshow-telttaan ja mietti viime kesänä, että nyt olisi hyvä sauma Popeda T:lle. Sopivaa tyyppiä hahmon rooliin ei löytynyt, joten Kotola veti sukkahousut omaan päähänsä ja otti mukaan kaksi dj:tä.

– Oikeasti olen tähän asti esiintynyt Popeda T:n kiertuemanagerina, mutta kun käsillä on nyt viimeiset keikat, voi salamyhkäisyyden kai jo unohtaa.

Kotola sanoo, että Popeda T on koluttu nyt tyhjäksi ja on aika tehdä jotain muuta. Popeda T:n jäähyväiskiertueen Ilokiven keikalla lavalle nousee vierailevia artisteja mukaan lukien esimerkiksi joukko mieslaulajia.

– Laitoin kaikille Jyväskylän mieskuoroille viestin, että kaipaan konserttiin perinteisiä mieskuorolaulajia. Sirkat ja lauluyhtye Må Pyton olivat ainoat, jotka vastasivat yhteydenottoon.

Pienestä keikkamäärästään huolimatta, Popeda T on saavuttanut pienen kulttimaineen. Negatiivista kritiikkiä on tullut vain pitkänlinjan rap-puritaaneilta, joihin Kotola ei itseään lue.

– Mutta jos on kaikkien mielestä tosi hyvä tai tosi huono, niin onko sellainen kivaa ollenkaan. On mielenkiintoisempaa, jos tekeminen jakaa mielipiteitä.

Kotola on monen homman mies. Hän on toiminut muun muassa Jyväskylässä vaikuttaneen Yleishyödyttömien Pahointivointipalveluiden primusmotorina ja Tekotaiteellisen Paskan Festivaalin taiteellisena johtajana ja tuottajana. Nyt hän väittää laittavansa pensselit hetkeksi hiekkaan ja keskittyvänsä vain muutamaan asiaan, joista yksi on media-alan opinnot Gradialla.

– Olen vähän sellainen, että imeydyn näihin juttuihin aina täysillä. Olen tehnyt itselleni lupauksen, että teen enemmän juttuja joista oikeasti tykkään, Sami Kotola sanoo.

Popeda T:n jäähyväiskeikka Jyväskylässä Ilokivessä perjantaina 1.2.