Summassaaressa kisataan karaokemestaruuksista

Suomen karaokelaulajien parhaimmisto kamppailee Suomen Kärkikaraoken loppukilpailussa nyt 26.–27. tammikuuta Kylpylähotelli Summassaaressa Saarijärvellä.

Jokainen loppukilpailun laulaja on päässyt jatkoon alkukarsinnasta, joita on järjestetty ympäri vuoden eri paikkakunnilla Suomessa ja Ruotsissa. Tapahtumaan on kutsuttu 935 laulajaa. Loppukilpailussa laulajat kilpailevat kaksipäiväisessä semifinaali- ja finaalitapahtumassa.

Kilpailu käydään kolmessa eri sarjassa. Sarjat ovat wanha tanssimusiikki, iskelmä sekä nykyiskelmä, pop ja rock.

Perjantaina käydään semifinaalin ensimmäinen osa kello 13 alkaen. Osasta tuomaristo valikoi jatkoon pääsevät laulajat. Jatkoon päässeet kilpailevat finaalipaikoista lauantaina semifinaalin toisessa osassa kello 12 alkaen. Lauantai-illan finaalissa jokaisen sarjan paras kruunataan voittajaksi.

Tuomaristo kiinnittää huomiota laulutaidon lisäksi paineensietokykyyn, oikeaan biisivalintaan, lavakarismaan sekä esiintymistaitoihin.

Lopputapahtuman yhteydessä on mahdollista päästä levyttämään oma suosikkikappale. Tämä ei edes edellytä kisaan osallistumista. Ilmoittautua voi paikan päällä.

Viikonlopun tapahtumaan on vapaa pääsy.