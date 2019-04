Suomalaisen metallin suurnimi Children Of Bodom soittaa elokuussa jättikonsertissa Helsingissä, mukana myös tuttuja vieraita Jyväskylästä

Suomalaisen raskaan menestyneimpiin nimiin kuuluva Children Of Bodom soittaa elokuussa Helsingissä ulkoilmakonsertin pääesiintyjänä. Maaliskuussa julkaistun Hexed-albumin tiimoilta tehtävää Yhdysvaltojen-kiertuettaan parhaillaan lopetteleva helsinkiläisbändi nähdään Kaisaniemen puistoon 23. elokuuta nousevalla lavalla.

Konsertissa esiintyvät lisäksi ruotsalaisyhtyeet Katatonia ja Hardcore Superstar. Kotimaista osaamista edustaa jyväskyläläinen thrash metal -bändi Lost Society. Jyväskyläläisnelikko on aikaisemmin kiertänyt Children Of Bodomin lämmittelijänä muun muassa Yhdysvalloissa.

– Helsingissä soittaminen on meille aina erityistä. Toki me ollaan vuosien saatossa soitettu monissa mestoissa Lepakosta Suvilahteen, mutta silti – oli se mesta mikä vaan – stadissa soittaminen on jännempää kuin missään muualla. On siis todella siistiä päästä soittamaan taas keskellä Helsinkiä ikonisessa Kaisaniemen puistossa. Ja vielä elokuun lopussa, kun kesäillat alkavat olla pimeitä, Children Of Bodom kommentoi konsertin tiedotteessa.

Kaisaniemen konsertin liput tulevat myyntiin torstaina 25. huhtikuuta.