Suomalaisten olohuoneisiin 25 vuotta tunkeutunut Keijo Leppänen mielii hypätä kirjailijaksi "koska jotain jo muhii"

Maikkarin uutistoimitus kuhisee väkeä ja ympärillä solisee uutisvirta.

Joukossa kulkee sulavasti toimittaja ja televisiosta tuttu uutisankkuri Keijo Leppänen, 59.

Leppäsen tuntevat kaikki, myös toimituksen ulkopuolella. Ne, ketkä eivät tunne, eivät ole avanneet televisiota 25 vuoteen. Mies on nimittäin vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten kotien olohuoneissa ruutukasvona.

– Ihmiset ovat oppineet samoilta kasvoilta kuulemaan uutisia, joten joka päivä olet entistä tutumpi heidän kanssaan, jotka tietoa siellä kotona ottavat vastaan. Se helpottaa omaa työtäni valtavasti, Leppänen sanoo.

Leppäsellä on takanaan huikeat 40 vuotta toimittajan työtä. Silti turnausväsymystä ei ole aistittavissa.

– Tapahtumien virta tässä maassa ja maailmassa on jotenkin inspiroiva. Ja kun on vaikka arvokisat tai vaalit, ne vain entisestään nostavat minun vireystilaa töissä, Leppänen kertoo.

Vaikka kyse on kaupallisesta televisiokanavasta, joka sijaitsee Ylen kupeessa Pasilassa, tarkoitus on tuottaa kattavasti uutisia ympäri Suomen.

– Kyllä minä olen niitä, jotka korostavat sitä, ettei me tehdä vain Helsinki-uutisia, Leppänen sanoo.

Korostamiselle on luonnollinen syykin. Leppänen on kotoisin maaseudulta, Kurjenkylästä Virroilta. Virtojen vanhimpiin tiloihin lukeutuva Leppänen taloineen seisoo yhä mäen päällä paikoillaan. Lapsuuskoti on tätä nykyä Leppäsen ja Kari-veljen kesäpaikka, jossa miehet vierailevat säännöllisesti.

Leppänen kävi jopa Leppäsen koulua, josta siirtyi myöhemmin opintielle Virtojen keskustaan. Lapsuuden haaveammatti hänellä oli eläinlääkäri, joka karisi miehen ymmärtäessä matemaattisten taitojensa rajallisuuden. Samoin kävi autoinsinöörihaaveelle. Mutta teini-iän kynnyksellä äidinkielenopettajat Lea ja Teuvo Saavalainen valoivat Leppäseen uskoa ja intoa ilmaisuun. Teuvo Saavalainen (1927–2002) oli virtolainen kirjailija ja äidinkielen opettaja, jolla oli persoonallinen tapa opettaa.

– Muistan, kun Teuvo heitti oppikirjat nurkkaan ja opetti ilmaisua, kehotti olemaan persoonallinen. Saavalaiset, erityisesti Teuvo, rohkaisivat minua kirjoittajan ammattiin, joten siitä se kipinä sitten syttyi, Leppänen kertoo.

– Teuvo Saavalainen viritti minun kielikorvani kohdilleen.

Leppänen on työskennellyt useassa lehdessä toimittajana. Ura alkoi Aamulehden kesätoimittajuudesta, jatkui armeija-aikaan Ruotuväki-lehdessä ja koko 80-luvun mies työskenteli Ilkka-lehden toimittajana. 1990-luvun taitteessa Leppänen oli osa Uusi Suomi -lehden toimittajakaartia, kunnes lehti lopetti toimintansa 1991.

Työntekoon lapsuudesta saakka tottunut mies ei kuitenkaan jäänyt makaamaan laakereilleen. Hän teki erinäisiä töitä, toimi muun muassa Lapuan kristillisellä opistolla sijaisena, kunnes ryhtyi opiskelijaksi. Leppänen oli kolmekymppinen, kun hän hyppäsi Helsingin yliopiston valtio-opin opintoihin. Ikä oli vain etu, mies koki.

– Tavoitteeni oli vain kahlata koulu läpi ja keskityin vain opiskeluun. Pystyin löytämään työkokemukseeni perustuen isosta tekstimäärästä olennaisen. Se helpotti opiskelua valtavasti.

Opintojen jälkeen avautui vakituinen pesti Maikkarilla ja tälläkin hetkellä Leppänen nauttii työnteosta.

Miehen kolme poikaa ovat kasvaneet aikuisiksi, joten Leppänen puolisoineen on uudenlaisen ajan edessä. Mies on pohtinut vakavasti jopa palaavansa kirjailijanpolulle, nyt kun aikaa taas aukeaa.

– Viisi vuotta sitten olisin voinut sanoa, että asia (kirjailijan työ) on jo kuljettu läpi. Mutta kyllä minulla nyt muhii jo jotain. En kerro siitä vielä mitään. Antaa ajan näyttää, Keijo Leppänen sanoo salaperäisenä.