"Suomen käytetyin muusikko" on jyskyttänyt rumpuja sekä Paula Koivuniemen että Elastisen taustaköörissä: "Olen hyvä laiskottelemaan"

Kun muusikko Anssi Nykänen, 53, saa valita yhden asian, missä hän on hyvä ja mikä ei liity rummuttamiseen, on partasuulla vastaus valmiina.

– Mä olen helvetin hyvä laiskottelemaan. Ja sitä olen yrittänyt vaimollenikin opettaa, Nykänen sanoo ja nauraa.

Miehen musiikkiprojekteja plärätessä ei ensimmäisenä mieleen pullahda, että tämä kaveri on laiska. Nykänen on nimittäin nimetty Suomen käytetyimmäksi muusikoksi. Miehen nimi löytyi pari vuotta sitten yli 5 000 eri kappaleen soittajasakista. Ja määrä kasvaa.

– Olen mä sen päättänyt, että niin kauan kuin henki pihisee, mä olen mukana näissä jutuissa.

Nykänen ei ole lukkiutunut yhteen musiikkityyliin, vaan hän istahtaa settinsä taakse oli kyseessä iskelmä, rap, punk tai soul.

– Kun mua pyydetään johonkin mukaan, niin mä sitoudun siihen aina täysillä. Onhan niitä hyviä musiikkijuttuja tullut kyllä tehtyä aika paljon.

Ja lisää on luvassa.

– Mulla on nyt muun muassa hahmotelma mun omasta levystä ja soittajista, joita siihen haluan. Tavoitteen pistin neljän–viiden vuoden päähän. Mutta jos vaimolta kysyy, se nauraa ja kertoo että kaikki mun projektit kestävät sen 20 vuotta.

Yksistään tämän syksyn aikana mies on nähty muun muassa Nenäpäivä-konsertissa Paula Koivuniemen rinnalla, Marzi Nymanin tuoreen levyn kannessa fiikukseen verhoutuneena ja Elastisen keikalla tuuraamassa. Kummeli-heppujenkin kanssa projekteja on vuosien saatossa kertynyt. Yhteistyötä mies on tehnyt monen musiikkialan gurun, muun muassa Kassu Halosen ja elokuussa poisnukkuneen Esa Kaartamon kanssa.

Kaikki tämä alkunsa Keski-Suomesta, kun Nykänen nappasi pikkupoikana kapulat käteensä Keuruulla. Pahvilaatikoita poika paukutti päivästä toiseen, kunnes vanhemmat hankkivat innokkaalle muusikonalulle rumpusetin. Sittemmin kotitalon pihamökissä Nykänen pääsi Ossi-veljensä kanssa musisoimaan päivittäin.

– Veli on hyvä kitaristi ja varsin varhain mä tajusin, että mun pitää petrata ja voittaa kitaravahvistin. Siksi soitin aina vain lujempaa ja lujempaa.

Vaikka syntymätodistuksessa lukee Keuruu, mies itse painottaa juuriensa olevan Haapamäellä. Haapamäellä seisoo yhä Nykäsen lapsuudenkoti, legendaarisen Suojan lähistöllä. Talossa asuu rumpali-Nykäsen rautateillä elämäntyönsä tehnyt 87-vuotias isä. Talon naapurina taasen on Nykäsen vanha koulukaveri, jonka kanssa juttu luistaa yhtä hyvin kuin kultaisina 80-luvun vuosina.

Siteet kotikontuihin ovat yhä vahvat. Sitä vahvistaa myös Nykäsen Vartiokylän-kotiin viikoittain saapuva Suur-Keuruu-lehti.

– Kotoa olen aina saanut tukea tähän hommaan. Kotona kannustettiin ja vanhemmat antoivat vapauden tehdä. Lähdin myös keikoille niin nuorena, että ehkä he ajattelivat tässä tosiaan olevan jotain, Vuoden haapamäkeläiseksikin nimetty Nykänen kiittää.

Lukiovuosina Nykänen matkasi Keuruulta Jyväskylään konservatorioon lisäoppia hakemaan. Alueorkesterissa hän soitti patarumpuja, vaikka nauraakin nyt olleensa todella kehno siinä. Nykänen kun ei oppinut koskaan seuraamaan kapellimestaria.

– En ole edelleenkään siinä kummoinen taituri. Olen itse aina tottunut liidaamaan, mies sanoo ja nauraa päätään puistellen.

Sen verran innokkaasti Nykänen on vuosikymmenet rumpuja soitellut, ettei hänen ole tarvinnut elämänsä aikana muita töitä tehdä. Rummuilla on tahkottu leipä yli 40 vuotta.

– Soittaminen itsessään on kuitenkin se, mitä yhä rakastan. Toinen puoli on se yhteisö, joka tässä ympärillä on. Tykkään siitä jengistä, roudareista, kanssasoittajista ja ihan kaikista ketkä tähän alaan liittyy. Mahtavia tyyppejä.

Musiikista puhuessa Nykänen herkistyy. Karskin kaljupään alla asustaa sympaattinen ja lämmin tyyppi, joka halaa ensikohtaamisellakin.

– Mulkut ei pärjää tällä alalla. Jos istut ihmisten kanssa autossa satoja kilometrejä, kaikilla on oltava mukavaa, Anssi Nykänen sanoo.