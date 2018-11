Suomessa on ainakin yksi lukiolaisbändi, joka kestää isältä pojille ja äidiltä tyttärille

Moni 1960-luvulla syntynyt voi jo vähän huonosti, mutta ei The Steeples. Jyväskylässä 1964 päivänvalon nähnyt pop- ja rockorkesteri soittaa yhä, eikä meno osoita hyytymisen merkkejä. Päinvastoin. Kuluva vuosi on ollut kiireinen keikkavuosi.

Steeplesin perustivat Lyseon lukiota käyneet pojat Hannu Alanko, Kari Lennes ja Timo Nyrönen sekä myöhemmin kauppaopistoon suuntautunut Urpo "Upi" Helkovaara. Hän on mukana yhtyeessä vieläkin. Muut alkuperäisjäsenet jättivät yhtyeen ryhtyessään keskittymään ylioppilaskirjoituksiin.

Sitä ennen oli tapahtunut jotain sensaatiomaista: vasta musiikkimaailmassa aloittanut Steeples voitti keväällä 1964 popyhtyeiden suomenmestaruuden. Sen takasi pian perustamisen jälkeen ryhmään liittynyt kokenut saksofonisti Kari Ylönen.

Eikä siinä vielä kaikki: seuraavana vuonna tuli toinen suomenmestaruus. Kilpailu näytettiin kaikelle kansalle televisiossakin.

Mestaruuksien välissä bändiin tuli mukaan Aarne "Arska" Vesterinen.

– Olin Tyynelän kulmalla kävelemässä, kun Upi pysäytti minut ja kysyi, tuutko bändiin. Suomenmestaruus oli sellainen meriitti, että suostuin heti.

Samoihin aikoihin bändiin tuli mukaan myös Ari Oinonen, joka hänkin on yhä mukana.

Melko pian yhtyeen uralla seurasi keikkatauko. Nuorten miehet lähtivät etsimään tulevaisuuttaan kuka mistäkin päin, ja yhdessä soittaminen jäi peräti kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Vuonna 1996 soittajat löysivät jälleen toisensa ja tapaamisen seurauksena alkoi yhtyeen uusi elämä. Lisäpotkua musisointiin on tuonut eläköitymisten myötä lisääntynyt vapaa-aika.

Musiikki oli toki kulkenut kaikilla harrastuksena tai toisena työnä mukana koko ajan, paitsi Ari Oinosella (koskettimet, laulu, kapellimestari) ja Arska Vesterisellä (rummut, kitara ja laulu), joista tuli jo nuorena musiikin päätoimisia ammattilaisia. Heidän lisäkseen nyky-Steeplesiin kuuluvat Upi Helkovaara (kitara ja laulu), Veikko "Veksa" Nyberg (basso, kitara ja laulu) ja Pertti "Pepe" Hämäläinen, laulu.

– Steeples on niitä harvoja bändejä, joilla on näin pitkä elämä. Se kertoo siitä, että meillä on yhteinen musiikkiymmärrys, Arska Vesterinen sanoo.

Hänellä on asiaan perspektiiviä, jota on kartuttanut paitsi pitkä työura rumpalina eri kokoonpanoissa, myös toimiminen valtakunnallisena pääluottamusmiehenä Muusikkojen liitossa. Vesteriselle on myönnetty liiton kultainen ansiomerkki ja valtion taiteilijaeläke, joita hän arvostaa suuresti.

Musiikillinen intohimo on bändin jäsenten nimittäjä. Kaikki ovat halunneet koko ajan kasvaa muusikkoina, vaikka elämä on välillä ollut kiireistä.

– Yhteissoitto ja stemmalaulun harmonia ovat vain jalostuneet vuosien saatossa, Helkovaara näkee.

Hän ja Vesterinen antavat kehittymisestä kunnian Ari Oinoselle.

– Kun Ari sanoo, häntä uskotaan.

Oinosen mökillä Toivakassa pidetään joka kesä Steeples-tapaaminen, jossa asiat hiotaan kuntoon. Jokaiselle voi sanoa reilusti, jos on jotain sanottavaa.

Steeples soittaa 1960-luvun rautalankaa ja muuta pop-musiikkia, jolle näyttää Suomessa olevan ikuinen kysyntä.

Musiikin ja soittajien lisäksi Steeplesissä on vielä muutakin alkuperäistä:

– Soitamme nuoruusajan soittimilla ja vahvistimilla. Vain keikkavaatteet ovat uudet, Helkovaara sanoo.

Vaaleanpunaiset pikkutakit herättivät joissakin bändin jäsenissä aluksi vastustusta, mutta ne hyväksyttiin. Huomiota herättävällä värillä on ansionsa:

– Naiset eivät kiinnitä huomiota naamoihin, Vesterinen veistelee.

Steeples käy keikoilla tanssitilaisuuksissa, firmajuhlissa, gaala-illoissa, syntymäpäivillä ja monenlaisissa teemailloissa ulkomaita myöten. Se esiintyi muun muassa Sumiaisten Rautalankafestareilla viime kesänä.

Lopuksi on selvitettävä tarkoittaako Steeples jotain. Upi Helkovaara tietää.

– Se on englantia ja tarkoittaa tolppia. Beatles oli jo 1964 maailmanlaajuisesti suosittu ja etsittiin sanakirjasta, mikä sana kuulostaisi samalta.

The Steeples esiintyy Jyväskylässä Popparissa perjantaina 7.12.