Suorien sanojen nainen sai mitä halusi osallistuttuaan tv-ohjelmaan – tippuminen oli silti pettymys

Syyskuusta lähtien saimme seurata laukaalaisen yrittäjän Sonja Kuulan, 36, kujanjuoksua Hjallis Harkimon luotsaamassa televisio-ohjelmassa Diili. Kuulan taival ohjelmassa päättyi kilpailun edettyä puoliväliin. Hakemisen ohjelmaan hän kertoo olleen päähänpisto, jota hänen tuttavansa aluksi esitti.

– Kerroin ideasta yhtiökumppanilleni Hanna-Kaisalle, joka innostui asiasta heti. Tehtiin hakemus ihan läpällä. Hain mukaan lähinnä siksi, että halusin näkyvyyttä Tre Kronor -firmalleni. Sitä onkin Diilin myötä tullut.

Ohjelmassa etsitään markkinointijohtajaa Harkimon esports-tapahtumiin keskittyvään Starsquad-yhtiöön. Haussa on timanttinen huippuyksilö, joka ”on idearikas, energinen ja pelkäämätön”. Ohjelmaan ilmoittautui 200–300 hakijaa, joiden joukosta Kuula valikoitui mukaan. Kuvaukset tehtiin Helsingissä.

Television katsojien vielä jännätessä, miten kilpailussa lopulta käy, on Kuulan elämä tasaantunut jo uomiinsa. Hän muistelee Diili-kokemustaan pelkästään positiivisesti.

– Yhteishenki kilpailijoiden kesken oli tosi kannustava. Päivääkään en ole katunut, että mukaan lähdin. Sain sieltä elinikäisiä ystäviä.

Läheisimmiksi kilpakumppaneista muodostuivat Miisa ja Helena, joiden luo Kuula on haastattelua seuraavana päivänä lähdössä Helsinkiin viettämään tyttöjen iltaa.

– Meillä tulee varmasti olemaan vielä paljon yhteisiä hetkiä. Tämän kuun lopussa lähdemme yhdessä Dubaihin.

Rankimmaksi Kuula koki pitkiksi venähtäneet kuvauspäivät.

– Kuvaukset saattoivat alkaa kukonlaulun aikaan ja päättyä yöllä. Onneksi vapaapäivinä oli lupa lähteä kotiin. Minulla on pieniä lapsia, joten on vaikea olla heistä pitkään erossa. Helsingin ja Laukaan väliä sahasin tiuhaan noiden viikkojen aikana, Kuula muistelee.

Laukaalainen yrittäjä ottaa mittaa Hjallis Harkimosta

Ihmisiltä Kuula kertoo saaneensa paljon hyvää palautetta.

– Olin kuulemma täysin oma itseni, juuri se ihminen, mikä olen. Se tuntuu hyvältä.

Osassa sarjan katsojista Kuulan persoona herätti myös närkästystä. Esimerkiksi Twitterissä häntä kuvailtiin ylimieliseksi juoruilijaksi, joka vain esittää ”piinkovaa bisnesnaista”.

– En kyllä tunnista tällaisesta itseäni. Tiedän, että kaikki eivät suorasukaisesta tyylistäni pidä. Saatan vaikuttaa ylimieliseltä, koska minulla on tapana sanoa asiat suoraan. Esimerkiksi jos joku ihminen ärsyttää minua, niin sanon sen päin naamaa. On mielestäni parempi toimia näin kuin vain hymyillä ja kyräillä selän takana että ”vitsi tuo tyyppi on syvältä.”

Tuntemattomien mielipiteistä Kuula ei piittaa tuon taivaallista, mutta läheisten kommentit hän ottaa hyvin vakavasti.

– Jos joku ystäväni toteaa minun olevan kusipää, niin siinä vaiheessa minun pitää oikeasti katsoa peiliin sanoa, että ”kuulepas ämmä.”

Diiliin Kuula kertoo lähteneensä voitto mielessään. Siksi tipahtaminen puolivälissä oli pettymys.

– Totta kai lähdin voittamaan, koska olen aika kilpailuhenkinen. Nolointa olisi ollut pudota ensimmäisenä, joten hienoa kun rahkeet riittivät näinkin pitkälle. Se oli kovaa peliä kovassa seurassa.

Entä jos olisit voittanut?

– Markkinointijohtajan pesti ei olisi ollut elämäni suurin asia. En tee pitkän linjan suunnitelmia. Kaikki on elämässä vähän epävarmaa, minkä yrittäjänä hyvin tiedän, Kuula sanoo.

Kuula toimii yrittäjänä Jyväskylässä sijaitsevassa Tre Kronor -yhtiössä. Tällä hetkellä hän on erittäin onnellinen kaksi ja puoli vuotta toimineen firmansa laajentumisesta.

– Kasvua emme tavoittele pelkästä kasvamisen ilosta, koska silloin laatu kärsisi. Ihan kaikessa rauhassa pyrimme pitämään palikat kasassa.

Kuulan yritys työllistää kolmesta neljään työntekijää hänen ja yhtiökumppaninsa lisäksi. Vuoden alusta on tarkoitus rekrytoida uusia.

– Tokihan sitä jossain vaiheessa toivoisi, että voisi ottaa itse vähän rennommin. Minulla on neljä lasta, joten vapaa-ajan ongelmia ei ole liiemmin ollut.

Aina elämäntilanteen sen mahdollistaessa, Kuula kaipaa lämpöä. Hän kertoo rakastavansa matkustelua ja uusia paikkoja.

– Jos sitä vaikka eurojackpotti kolahtaisi, niin sitten matkustellaan koko talvi. Mutta muuten reissataan kukkaron paksuuden mukaan. Pari viikkoa sitten kävin kahden vanhemman lapseni kanssa Lontoossa. Dubaihin olen tosi ihastunut ja käyn siellä pari kertaa vuodessa. Paljon on vielä näkemättä ja kokematta, Sonja Kuula sanoo.