Surffari Annikan maailma muuttui, kun selkään ilmestyi haava – edessä oli uuden elämän opettelu ilman sormia ja varpaita

Mielessä siintää vaalea hiekkaranta, lämmin tuuli, turkoosi meri. Ja se tunne, kun saa surffilaudan alleen ja hetken aikaa on kaikesta vapaa.

– Parasta surffaamisessa on yhteys mereen. Sitä on vaikea selittää, se on hyvin vahva fiilis. Olen levoton sielu, ja rauhoitun meressä, Annika Laaksonen, 31, kertoo.

Hän sanookin, että kaipuu aaltoihin on kova.

Tällä hetkellä Laaksosen koti sijaitsee synnyinseudulla Jämsänkoskella, ja arkeen kuuluu skeittaaminen, koirat, ystävät sekä työ. Mutta toinen koti on jossain ihan muualla. Se on Karibialla Dominikaanisessa tasavallassa, tarkemmin sanottuna viidakossa olevan rannan kupeessa, ystävien omistamassa surffihotellissa. Kaksi talvea Laaksonen on asunut siellä, ja sinne veri vetää takaisin.

Kaikki alkoi vuonna 2017 kaverin kanssa tehdystä lomareissusta. Kohteeksi valikoitui Dominikaaninen tasavalta, joka houkutteli paratiisimaisilla olosuhteillaan.

– Heti ensimmäisenä päivänä tiesin, että tämä on mun paikka. Aivan kuin olisin tullut kotiin. Kaikki se tunnelma, ystävälliset ihmiset ja letkeä elämänmeno lumosivat.

Surffaaminen on rämäpääksi tunnustautuvaa Laaksosta kiehtonut aina, mutta ihan itsestään selvää ei lajin pariin ajautuminen ole ollut.

Seitsemän vuotta sitten naisen elämä muuttui. Oli lähellä, ettei se loppunut kokonaan. Selässä vaivasi haava, jota hän kävi useasti näyttämässä lääkärille. Kerta toisensa jälkeen vakuuteltiin kaiken olevan kunnossa, vaikka haava oli aina vain kummallinen ja kipeä.

– Eräänä aamuna minä sitten heräsin teho-osastolla. Olin saanut vakavan verenmyrkytyksen. Verenkierto oli niin heikkoa, että ainoa keino säästää henkeni oli amputoida sormet ja varpaat.

Lääkärit ennustivat, ettei Laaksonen pysty enää koskaan kävelemään. Mutta tämä nainen ei anna periksi, vaan hammasta purren ajatteli, että sehän nähdään.

– Kaikki piti opetella uudestaan alusta. Ja niin minä opettelin. Se oli kovaa aikaa, mutta päätin, että en jää kotiin märehtimään. Olen saanut mahdollisuuden elää, ja haluan sen käyttää. Olen aina ollut menevää sorttia, kaipaan säpinää. Mitä hullumpaa meno on, sen parempi, Laaksonen sanoo nauraen.

Surffaaminen tuli Laaksosen elämään viime vuonna, kun hän suuntasi uudelleen Karibialle. Menossa oli matkailualan opinnot Jämsän Gradialla, ja alun perin reissu liittyi opintoihin. Töitä löytyi leijalautailukoulusta, mutta perinteinen surffaaminen kiehtoi eniten.

– Aluksi sanottiin, että et sä siihen pysty, se on niin vaativaa puuhaa. Noh, sehän oli mulle kuin bensaa liekkeihin, ja niin päätin kokeilla. Heti ensimmäisellä kerralla pääsin laudan päälle, enkä unohda sitä tunnetta ikinä. Se oli mahtavaa!

Laaksonen otettiin hyvin vastaan surffiporukkaan, tasavertaisena muiden kanssa. Lopulta Venezuelan olympiatason surffausjoukkueen valmentaja päätyi opettamaan sisukasta jämsänkoskelaista, joka tunnettiin nimellä ”crazy finnish girl”, hullu suomalaistyttö.

Laji on raskas, eikä kolhuilta ja kivuilta voi välttyä. Laaksonen kertoo, miten kerran murtui kylkiluut kun aalto paiskasi laudan hänen kylkeensä. Mutta menoa se ei kauaa hidastanut.

– Joo, mulle sattuu aina kaikenlaista. Yksi yö mua puri jalkaan joku myrkkyhämähäkki, ja jouduin sairaalaan leikkaukseen. Mutta hyvin siitäkin toivuttiin.

Karibialla päivät alkoivat surffaamisella ja päättyivät yhteiseen illanviettoon musiikin, tanssin, grillaamisen ja rennon hauskanpidon merkeissä. Laaksonen sanoo voivansa kaikin puolin etelän lämmössä paremmin, niin fyysisesti kuin henkisestikin.

– Tunnelma on niin toista kuin täällä. Ihmiset ovat huolettomia ja iloisia. Keskellä ruokakauppaa saatetaan laittaa tanssiksi, jos siltä tuntuu, Annika Laaksonen kertoo.

Ympärivuotinen asuminen Karibialla ei kuitenkaan kiinnosta, sillä Suomen kesät ja monet rakkaat ihmiset houkuttelevat kotimaahan. Varmaa kuitenkin on, että ”crazy finnish girl” nähdään vielä aallonharjalla Karibian turkoosissa meressä.