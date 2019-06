Suuria tunteita ja timantteja kasvoilla – katso kuvasarja Himoksen juhannuksesta

21. kertaa järjestetty Himos Juhannus -festivaali juhlittiin helteisessä ja aurinkoisessa säässä. Festivaali keräsi viikonlopun aikana yhteensä 39 000 keskikesän juhlijaa, jotka levittäytyivät niin festivaalialueelle, leirintäalueelle kuin mökkikyliin. Sekä leirinnän BOX-majoitus että Himoksen alueen mökkimajoitus olivat loppuunmyytyjä.

– Tämän vuoden Himos Juhannus on ollut aurinkoinen ja energinen festivaali, jossa kaikki on kuitenkin sujunut rauhallisesti. Yleisö on viihtynyt, artistit ovat viihtyneet ja kaikkialla on ollut hyvä juhannusmeininki, kertoo tapahtuman tuotantopäällikkö Anniina Havukainen Himoksen tiedotteessa.

Keskisuomalaisen kuvaaja Petri Huhtinen kiersi festareilla myös lauantaina. Hänen kuvasarjastaan voi aistia festaritunnelmaa ja pukeutumistrendejä. Lisäksi kuvissa voi bongata nähdä tutut artistit lavalla ja kenties myös tuttuja festariyleisön joukosta.