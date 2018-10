Syyllistyä ei tarvitse, joten lue tämä kaikessa rauhassa – yksittäisen ihmisen valinnoilla on merkitystä ympäristöön, ja sitä osaamista voimme viedä maailmalle

Heidi Talvilahti, 24, päätti vuosi sitten, ettei osta enää uusia vaatteita, vaikka tykkääkin pukeutua ja seuraa muotia.

– Ostan vaatteet kirppareilta tai koluan sukulaisteni vaatekaappeja. Itselläni on sitä paitsi valtavasti vaatteita. Koska muoti kiertää, löydän aina muodikasta päälle pantavaa, ainakin pienin muutoksin.

Saarijärven Lannevedeltä lähtöisin olevan Talvilahden kierrätystietoisuus lähti uudelle radalle agrologiopintojen myötä. Hän opiskelee viimeistä vuotta Jyväskylän ammattikorkeakoulun luonnonvara-alaa Tarvaalassa. Lopputyönään hän tutkii bio- ja kiertotalousmateriaalien ominaisuuksia, esimerkiksi jätteenä syntynyttä, ananaksen lehdistä valmistettua ”nahkaa”.

Talvilahti on mukana myös Gradian ja JAMKin Luova kiertotalous -hankkeessa, jossa hän vetää tietoiskuja vaatetus-, tekstiili-, metalli- ja puualan opiskelijoille.

Talvilahden mukaan vaatealan ympäristöongelmat ovat kuluttajille hankalasti nähtävissä. Esimerkkeinä muun muassa nämä: paljon kastelua tarvitsevaa puuvillaa kasvatetaan alueilla, joilla on pulaa vedestä. Jos puuvillapaitaan on sekoitettu elastaania, sitä ei voi kierrättää, kuten täyspuuvillaista tuotetta. Kirpparilta ostettu vaate on ekoteko, mutta kannattaako sittenkään hankkia vaatetta, joka sisältää meriin ajautuvaa mikromuovia?

Talvilahti näkee, että viimeistään 30 vuoden kuluttua maailma pyörii kokonaan kiertotalouden avulla.

– Kun uusiutumattomista materiaaleista alkaa olla pulaa, tuotteiden hinnat nousevat, eikä niitä enää osteta. Silloin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kierrättää materiaaleja tuotteesta toiseen. Kaikki sivuvirtoja ei ole osattu tähän asti hyödyntää ja siksi ne ovat päätyneet kaatopaikoille.

Yksi jo nyt toimivista esimerkistä on suomalaisen Touchpointin valmistamat työvaatteet. Materiaalina käytetään esimerkiksi muovipulloja ja kangasta, josta voi tehdä uutta kangasta kahdeksan kertaa. Sen jälkeen materiaali hyödynnetään komposiitissa, josta tehdään puutarhakalusteita. Parhaillaan tutkitaan, mitä materiaalille tehdään puutarhakalustekäytön jälkeen.

Talvilahti on ympäristötietoinen kansalainen. Hän on ollut myös kasvissyöjä 18-vuotiaasta asti. Ruokakaupassa hän puntaroi, voiko valita tuotteen, joka on pakattu muoviin tai onko oikein ostaa kaukaa kuljetettuja papuja, vaikka tarjolla olisi kotimaisia perunoita. Hän ei kuitenkaan soimaa edellisiä sukupolvia maapallon pilaajiksi.

– Me kaikki opimme virheistämme, eivätkä ihmiset ennen ole välttämättä osanneet ajatella monipuolisesti siitä, mitä seurauksia erilaisilla kulutusvalinnoilla on luonnolle, Talvilahti sanoo.

Hän ei myöskään pidä siitä, että vihreitä elämäntapoja tiukasti noudattavat syyllistävät muita.

– Läheiseni ja tuttavani, joilla on erilainen arvomaailma ympäristöasioissa, voivat ahdistua, jos ryhdyn kyseenalaistamaan heidän valintojaan. Sellaista en halua. Tiedän myös joitakin ihmisiä, joiden elämästä on tullut raskasta sen takia, että he ovat tuomitsemassa toisia vaikka siitä, jos ostaa muovikassin.

Hän arvioikin, että parhaiten voi vaikuttaa toisten valintoihin omalla esimerkillään. Hänen mielestään yksittäisten ihmisten valinnoilla on merkitystä, ja pienikin kansakunta voi näyttää esimerkkiä muille.

– Sitä paitsi me voimme viedä ympäristöosaamista ulkomaille.

Viime vuonna Talvilahti kävi koulunsa kanssa opintokäynnillä Kiinassa. Vaikka moni asia pisti suomalaisen silmään, hän huomasi, että sielläkin osataan.

– Kiinassa valmistetaan vaatteita käytetyistä muovipulloista. Keskivertokiinalainen kuluttaa vähemmän kuin suomalainen, mutta keskiluokka kasvaa. Roskaaminen on tavallista, eivätkä ihmiset ymmärrä kaikkia ympäristötekijöitä.

Omaksi ”ympäristösynnikseen” Talvilahti nimeää matkustelun. Sen sijaan esimerkiksi kasvissyönti ja vaatteiden kierrätys olivat helppoja päätöksiä.

– Jokainen voi valita helpoimman tavan vähentää hiilijalanjälkeään, Heidi Talvilahti sanoo.

Hän muistuttaa myös, ettei vaatteiden kierrätys ole suomalaisille uusi juttu: vanhat, kuluneet vaatteet leikattiin ennen matonkuteiksi.