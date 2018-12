Syyrian kriisistä Jyväskylän edustajaksi tv-kisaan

Uusin kausi The Voice of Finland -tv-laulukilpailua polkaistaan käyntiin tammikuussa. 1 500 hakijasta on jäljellä reilut 100, joiden joukossa on viisi keskisuomalaista.

Paikalliset kisaajat ovat Johanna Bågman, 25, Laukaan Leppävedeltä, Miika Kastarinen, 30, Jyväskylästä, Joli Malki, 20, Jyväskylästä, Jonna-Lauriina Tolppanen, 25, Jyväskylästä sekä Veera Tukia, 21, Jyväskylästä. Muitakin keskisuomalaislähtöisiä saattaa kisassa olla, sillä Keskisuomalainen on poiminut kisaajat tv-kanavan asuinpaikkailmoitusten pohjalta.

Tänä vuonna Saija Väisänen edusti Jyväskylää upeasti, nyt on uusien ehdokkaiden vuoro.

The Voice of Finland on tv-laulukilpailu, jossa on neljä vaihetta: Ääni ratkaisee, Kaksintaistelu, Knock Out ja suorat lähetykset. Kilpailu on niin sanottu pudotuskisa, jossa vain voittaja jää pystyyn. Kisaajia jatkoon ja omaan talliinsa keräävät julkkismuusikot Anna Puu, Toni Virtanen, Redrama ja Olli Lindholm.

4. tammikuuta käynnistyvässä kisassa on heti mukana mielenkiintoinen jyväskyläläisnimi, kun Joli Malki yrittää jatkoon. Malki on alkujaan Syyriasta, asunut noin kahdeksan vuotta Ruotsissa ja nyt kaksi vuotta Jyväskylässä.

– Haluan osallistumisella osoittaa kaikille, että ihminen pystyy mihin vaan, jos haluaa. Päätin vain yhtenä iltana, että osallistun kisaan.

Kun elämässä on haasteita Malki kertoo "laulamisen auttavan".

– Tulen hyvin musikaalisesta perheestä. Äitini esimerkiksi lauloi aina.

Mitään erityistä suosikkimusaa Malkilla ei ole.

– Pidän soulista sekä John Lennonin ja Sam Cooken musiikista. Mutta jos biisi on hyvä, lajilla ei ole väliä, englanniksi haastattelut antava Joli Malki sanoo.