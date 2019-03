Tähdet, tähdet -tv-ilta sunnuntaina on Jyväskylän

Tähdet, tähdet -tv-ohjelma tulee sunnuntaina 31. maaliskuuta siihen pisteeseen, että lähetyksen jälkeen pystyssä on enää kaksi artistia. Toinen heistä voi olla jyväskyläläislähtöinen Ilta Fuchs, ohjelmassa tutummin Ilta. Hänen lisäkseen Tähtien tähti -titteliä tavoittelevat vielä Kyösti Mäkimattila ja Jussi Rainio. Kisan finaaliin pääsy ratkaistaan yleisöäänestyksellä.

Sattumaako lie, mutta jakson vierailevana artistina esiintyy Jyväskylässä syntynyt Laura Voutilainen, joka itse osallistui MTV:n Tähdet, tähdet -ohjelmaan kisaajana neljä vuotta sitten. Ensimmäisen tuotantokauden voitti Jari Sillanpää (2016), toisen Valtteri Torikka (2017) ja kolmannen Elias Kaskinen (2018).

Ilta on esittänyt Tähdet tähdet -tv-kilpailussa musiikkia laajalla skaalalla. Hän on laulanut muun muassa Anna Erikssonin Kun katsoit minuun, Pikku G:n Romeo ja Julia, Whitney Houstonin I Will Allways Love You, Spice Girlsin Wannabe, PMMP:n Olit siellä jossain mun sekä Juha Tapion Pettävällä jäällä .

Ilta valmistui ylioppilaaksi Schildtin lukiosta Jyväskylästä keväällä 2015. Myöhemmin hän on valmistunut muusikoksi Helsingin Pop & Jazz Konservatoriosta. Ilta asuu ja työskentelee nykyisin Helsingissä, mutta vierailee edelleen usein vanhempiensa luona Jyväskylässä

Tähdet tähdet -tv-ohjelmassa on mukana myös muita jyväskyläläisiä taiteilijoita, kuten Osmo Ikonen, Heini Ikonen ja Sandra Telinen.