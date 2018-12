Tällä palokkalaisella laulajalla on talo täynnä soittimia, mutta hän ei osaa soittaa niitä

Ensimmäisen oman joululaulun levyttänyt Helinä Ilkka tunnustautuu jouluihmiseksi.

– Rauhallinen joulu on tulossa.

Alajärveltä kotoisin oleva, mutta jo neljäkymmentä vuotta Jyväskylässä Palokassa viihtynyt Helinä Ilkka on tunnettu keskisuomalainen laulaja. Useita iskelmälevytyksiä tehnyt artisti loi aktiivisesti uraa viihdemaailmassa 1980–90-luvuilla. Monista yrityksistä huolimatta oma iso hitti jäi uupumaan. Samoin laulunlahjat jäivät hömppäjulkisuuden alle. Tänä päivänä Ilkan elämässä soivatkin vakavammat laulut.

– Tultuani kymmenisen vuotta sitten uskoon, aloin kaivata uutta, syvällisempää levytysmateriaalia.

Muutaman singlen verran Ilkka on tällaista jo tehnytkin. Esimerkiksi kappale On tänään sunnuntai syntyi yhteistyössä juuri edesmenneen Kari Kuuvan kanssa. Laulu Ettei yksikään hukkuisi löytyi puolestaan nuorena nukkuneen Raul Reimanin julkaisemattomien sanoitusten joukosta.

Uusia yhteistyökuvioita on viime aikoina virinnyt palokkalaisen Hannu Rahkosen kanssa. Kaksikon tiet kohtasivat musiikkipiireissä.

– Hannu on vieraillut luonani silloin tällöin ja laulellut minulle tekemiään kappaleita itseään kitaralla säestäen.

Laulujen joukosta löytyi paljon hyviä, mutta yksi niistä iskostui täysillä Ilkan makuhermoihin. Tuo laulu oli nimeltään Ihmeellinen jouluyö.

– Silloin oli kesä, kun Hannu esitteli tuon laulun minulle. Siitä huolimatta se tunne tuli ihan sekunneissa; olisipa joulu, niin tuon minä tekisin. Minua sykähdytti laulussa sen ainutlaatuisuus. En ole koskaan levyttänyt yhtään joululaulua.

Puolitoista vuotta on tästä kulunut ja nyt ensimmäisen oman joululaulun levytyksestä on tullut totta. Lopputuloksesta Ilkka on yhä ihmeissään, niin hyvin se hänen mielestään onnistui.

– Näen siinä jopa klassikon aineksia. Tällainen laulu ei vanhene. Lisäksi sen sisältämä rauhan sanoma on tähän aikaan paremmin kuin sopiva.

Yhtä lailla kiitokset saa Salmirannan Poprock Musiikkitalolla työskentelevä muusikko Tommi Arimo Ahonen, joka loi kappaleen sovituksen.

– Hän onnistui sisällyttämään siihen isoja tunteita ja kauniita huilu-osuuksia.

Ilkka lupaa yhteistyölle jatkoakin.

– Ei tämä todellakaan tähän jää. Lisää tehdään viimeistään ensi jouluksi.

Ilkka kertoo rakastaneensa aina joulua.

– Voi niitä lapsuuden jouluja. Jouluaatot olivat satumaisia ja aina niin leppeä ilma. Vain hieman lunta leijaili taivaalta. Ei sellaisia jouluja enää ole.

Vaikka lahjoja ei tullut paljon, niin se mitä saatiin, oli Ilkan muistikuvien mukaan hyvin arvokasta. Oman ikimuistoisimman joululahjansa hän muistelee saaneensa noin 7-vuotiaana.

– Sain oman ”vilimasterin”.

Viralliselta nimeltään kapistus oli View-Master, joka kääntyi pohjalaisittain vilimasteriksi.

– Sillä katseltiin kuvia kiekoilta ja napsautettiin. Se oli mieletön juttu silloin.

Ilkan joulumuistoihin lukeutuu sekin, kuinka hänellä ala-asteella ollessaan oli tapana pukkeilla kotikylällään Saukonperällä naapureiden pyydettyä häntä joulupukiksi.

– Kuljin talosta toiseen sota-ajalta peräisin ollut, nurinpäin käännetty lammasturkki ylläni. Olin hyvin hentoinen tyttö. Minulle tuli niin kuuma se iso turkki päällä, että olin pyörtyä. Välillä otin turkin pois ja huilasin penkalla. Se oli silti vaivan arvoista, koska sain naapureilta lahjaksi karkkia ja suklaarasioita.

Ilkan perheen nuorimmainen sai hikoilla lammasturkissa monet joulut, sillä myös koulussa häntä pyydettiin pukiksi jakamaan lahjat lapsille. Myöhemmin pukin rooli vaihtui joulumuoriksi.

– Joulumuori voisin olla vieläkin. Mutta minulta puuttuu vain se pukki…, Ilkka laukaisee hersyvään tapaansa.

– Vaikka vietän jouluni yksin, niin siitä huolimatta joulun tunne on ja pysyy sydämessäni. Ainoa asia mitä ympärilleni kaipaan, on joulurauhan julistus.

Joululaulujen ohella hengelliset kappaleet ovat Ilkkaa lähellä. Ensi vuoden helmikuussa hän pääsee tulkitsemaan rakastamiaan gospel-kappaleita Keski-Suomen gospelkimara -nimisessä konsertissa Laukaan seurakuntatalolla. Mukana on monia muitakin genrelle vihkiytyneitä paikallisia artisteja, kuten Eija Merilä ja Kyösti Kytöjoki.

– Hieman jännittää, koska Alfa-TV myös televisioi tapahtuman.

Musiikki on Helinä Ilkalle monella tapaa tärkeää ja soittaminen kiinnostaisi häntä itseäänkin.

– Olen ostanut kämppäni täyteen soittimia. Sieltä löytyy niin pianoa, kitaraa, banjoa kuin ukuleleä. Ainuttakaan niistä en vain osaa soittaa, Helinä Ilkka sanoo ja nauraa.

