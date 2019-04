Tällainen on Maajussille morsian -ohjelman urheilullinen ja varakas Juho Vaissi, 34: keuruulainen ex-työnarkomaani haaveilee vaimosta ja lapsista

Sukutilallaan Keuruun Haapamäellä asuva Juho Vaissi, 34, odottaa keväällä kirjeitä mahdollisilta morsianehdokkailta. Vaissi on mukana Maajussille morsian -tv-ohjelmassa, jonka kuvaukset ovat ensi kesänä. Ennen sitä maajussiehdokkaille saa lähettää kirjeen, jossa kertoo itsestään.

Esittelyjakso on nähty. Sen jälkeen Juho Vaissista on ehditty mediassa kertoa, että hän on urheilullinen, hyvän ruuan ystävä – ja varakas. Hän on myös katsojien kommenttien mukaan yksi suosikeista.

Seuraavassa Juhosta kiinnostuneita varten lisätietoja.

Koulutuksesi ja työhistoriasi?

– Olen valmistunut yo-tutkinnon jälkeen tradenomiksi. Maataloustöitä olen tehnyt nuoresta asti ja saanut tietoa kasvinviljelystä maailmalla kierrellessä. Maatila on minun vastuullani. Viljelen ohraa, kauraa, kuminaa ja nurmea. Kaalikääryleyrityksessämme olen yhtenä omistajana mukana ja vastaan tehtaan laitekehityksestä.

Miten asut?

– Asun isohkossa maatalossa. Alakertaa käytetään välillä osin yrityksen edustustilana. Vanhemmillani ja siskolla perheineen on omat talot tässä näköetäisyydellä, mutta annamme hyvin rauhaa toisilleen, vaikka lähes päivittäin näemmekin.

Luonteesi?

– Olen määrätietoinen, huumorintajuinen ja rehellinen.

Huonot puolesi?

– Olen ollut kovasti töilleni omistautunut. Viime aikoina olen oppinut vähän hellittämään.

Mitkä tv-ohjelmat kuvaavat huumoriasi?

– Pitääkö olla huolissaan ja Modernit miehet.

Harrastuksesi?

– Meillä on kaveriporukan kanssa treeniryhmä, johon personal trainer suunnittelee treenit, mutta otamme harrastuksen huumorilla. Talvella hiihdän, kesällä pyöräilen ja liikun luonnossa. Koska tilalla on metsätaloutta, työ ja harrastus menevät samalla, kun kiertää metsäkuviot läpi. Ystäväporukan kanssa tapailemme viikonloppuisin. Viime kesänä kävimme Riiassa. Matkustelen 5–10 kertaa vuodessa, osaksi työn takia.

Mitä luet parhaillaan?

– Aki Hintsan kirjaa Voittamisen anatomia.

Tärkeintä elämässä?

– Terveys ja perhe. Oma sellainen haaveissa, vaimon ja lapsien kera.

Siskosi ilmoitti sinut ohjelmaan. Onko hän tätä ennen yrittänyt ”naittaa” sinua? Oletko itse hakenut kumppania aktiivisesti?

– Muistan, että jotain hän on joskus vinkkaillut, mutta siitä on aikaa. Muutama vuosi sitten seurustelin viitisen vuotta. Asuimme eri paikkakunnilla.

Pitääkö tulevan vaimon osallistua tilan töihin?

– En pidä huonona, jos toinen on muualla töissä. Toki on hyvä, jos pystyy olemaan avuksi täällä. Maatilalla tulee väkisinkin tilanteita, joissa on vaikea määritellä mikä on kotityötä ja mikä maatilan työtä.

Ihannetyttöystävä/vaimo?

– Reipas, fiksu ja huumorintajuinen. Mun kanssa täytyy olla vahva luonne ja temperamenttia, vaikka parisuhteessa molempien on hyvä tehdä kompromisseja ja kummankin pitää pystyä myöntämään olleensa väärässä ja muuttamaan mielipiteitään.

Onko puolison ulkonäöllä merkitystä?

– On sillä vähän merkitystä, miten pitää itsestään huolta. Mutta en ole jyrkkä asian suhteen. Voi olla niinkin, että toiseen lämpiää pikku hiljaa, kun tutustuu paremmin.

Oletko varakas? Entä jos sinulle kirjoitetaan varakkuutesi takia?

– Koen, että tulen toimeen ja talouteni on kunnossa siihen nähden, että yrittämiseen ja maatalouteen liittyy aina isot taloudelliset riskit. Joinakin vuosina menee hyvin, mutta sitten on vuosia, että et välttämättä saa palkkaa työstäsi ollenkaan. On väärä peruste, jos lähettää kirjeen varakkuuden takia. Ei onnellisuutta rahalla saa, muut arvot ovat tärkeämpiä.