Tällaista ei tapahdu usein! Jyväskyläläisen oluttietokirjailijan teos julkaistaan Yhdysvalloissa

Reviiri on laajentunut nopeasti. Tietokirjailija Mika Laitinen, 47, otti ensin haltuun olutharrastajien piirit kotimaassaan. Nyt hän suuntaa mertentakaisille apajille teoksellaan, joka käsittelee suomalaista sahtia ja muita muinaisoluita sekä niiden valmistamista. Historiaa luodataan viikinkiajalle ja vielä sitäkin kauemmas.

Laitisen kirjoittama Viking Age Brew: The Craft of Brewing Sahti Farmhouse Ale julkaistaan tiistaina 4. kesäkuuta Yhdysvalloissa.

Jyväskyläläisestä tulee suomalaisen käsityöläisperinteen lähettiläs. Kyseessä on ensimmäinen englanninkielinen kirja sahdista ja yksi harvoista teoksista, joissa suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria esitellään globaalille yleisölle.

Viking Age Brew tulee myyntiin kirjakauppoihin läpi USA:n ja lisäksi kansainvälisiin verkkokauppoihin.

– Piilo-opetussuunnitelma on, että mainitsen seassa kaikenlaista Suomeen liittyvää. Saunamallastuksen yhteydessä kerron, mikä on savusauna, ja sahdin raaka-aineiden yhteydessä esittelen ruisleipää. Kirjassa on lyhyt maininta myös Kalevalasta, Laitinen kertoo.

Neljä vuotta sitten Laitinen kirjoitti sahdista kansien väliin suomeksi. Jo silloin hänelle tuli visio englanninkielisistä markkinoista, mutta seuraavaksi piti kuitenkin kirjoittaa buumin keskellä suomeksi kotioluen panemisesta, ”koska muuten joku muu olisi tehnyt sen”.

Taustalla Laitinen alkoi pedata tietään maailmalle. Hänen suomenkielinen bloginsa Maltainen sai jäädä sivuosaan, kun lippulaivaksi nousi englanninkielinen, pohjoismaista olutkulttuuria käsittelevä Brewing Nordic.

– Ilman sitä en olisi saanut kirjalle kustantajaa. Brewing Nordic auttoi luomaan lukijakuntaa. Blogin ympärille kasvoi yhteisö, jossa on myös kovia asiantuntijoita.

Kustantajaksi löytyi Chicago Review Press.

Mika Laitinen lentää kesällä Yhdysvaltoihin ja tekee kiertueen amerikkalaisen olutkirjailijan kanssa.

Yhdysvallat oli luonteva kohde, sillä siitä on tullut olutkulttuurin suunnannäyttäjä, josta trendit leviävät. Erikoisuudet kiehtovat, ja siinä voi Laitisen mukaan piillä sahdinkin mahdollisuus.

– USAssa on yli miljoona oluenpanijaa. Jos heistä prosentti kiinnostuisi sahdista, siinä olisi kirjalle jo jonkinlainen yleisö. Toivon ja uskon, että kirja saa heidät näkemään sen merkittävänä osana oluen historiaa.

Sahti ja sen kaltaiset muinaisoluet on tapana esitellä oluttyyppien kummajaisina, mutta tuhat vuotta sitten ne olivat tyypillisiä pohjoiseurooppalaisia mallasjuomia.

Sahtia on sanottu viikinkiajan olueksi. Laitinen päätteli, että viikinkien on todella täytynyt tehdä sitä vastaavaa juomaa, koska he valmistivat juovuttavaa olutta puisilla astioilla suuria määriä kerrallaan.

Laitisen mukaan perinne ulottuu luultavasti vielä sitäkin pidemmälle, mutta alkuperä pysyy osin arvoituksena.

Sahtiperinne on säilynyt saarekkeina. Sahti ei tullut Laitiselle verenperintönä, vaan hän opetteli valmistamaan sitä aikuisena.

Ensimmäisen kerran hän maistoi sahtia ravintola Red Neckissä Jyväskylässä, kun hän oli muuttanut kaupunkiin opiskelemaan 1991.

– Michael Jacksonin olutkirjoitukset olivat tulleet. Hän listasi eri oluttyylejä ja sahti oli yksi, jota piti maistaa. Ei se ollut rakkautta ensisilmäyksellä. Voimakas maku teki kokemuksesta erikoisen.