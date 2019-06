Tällaista on aikuisviihteen legendan Henry “The Great” Saaren elämä tänään

Billy Graham, Sarah Young, Mel B, Larry Flynt, Ron Jeremy...

Kiinnostavia nimiä niille, jotka tietävät, kenestä puhutaan.

Henry Saarelle nämä nimet eivät ole vain nimiä kansainvälisessä julkisuudessa vaan ihmisiä, jotka hän on urallaan oikeasti tavannut.

Ja niille, jotka eivät tiedä, kuka on Henry Saari, Henry The Great, kerrottakoon, että hän on Suomen kaikkien aikojen tunnetuin kansainvälinen miespuoleinen pornotähti.

Mutta aloitetaan alusta.

Henry Saari, joka on kuuluisaa Tapalan sukua, syntyi Porissa 1964, muutti 2-vuotiaana Turkuun ja 5-vuotiaana Australiaan perheensä kanssa.

Suomeen hän palasi 1973, minkä jälkeen hän teki töitä muun muassa pizzakeisari Rabbe Grönblomille, opiskeli ja kävi armeijan.

Saari valmistui Savonlinnan liiketaloudellisesta instituutista matkailualalle, halusi hotelli- ja ravintola-alalle mutta päätyi johonkin ihan muuhun.

– Hotelliala kiinnosti. Hotel Intercontinentaliin kävelin sisään 1988 ja pääsin heti töihin. Etenin conciergeksi 1990 ja kaikki näytti hyvältä.

Sitten historia puuttui peliin.

– Olin armeijassa Vaasassa (1984) loukannut polveni jalkapallo-ottelussa. Meni eturistiside. Se vaivasi seisomatyössä. Kun Continental lomautti porukat 1992, menin polvileikkaukseen. Vuonna 1993 palasin Continentaliin, mutta en enää vain ammattilaisena vaan julkkiksena.

Syynä oli Saaren keväällä 1993 saavuttama Mr Finland -kisan voitto.

– Olin kaiken maailman mediassa. Mutta ammatillisesti conciergen virka oli lakkautettu ja jouduin respaan töihin.

Saari lähti Intercontinentalista 1993, kun ei saanut vapaata syksyn Mr Europa -kisoihin. Kateus oli iskenyt Mr Finland -voiton jälkeen...

Saari teki samaan aikaan mallintöitä Paparazzille. Häntä ei kuitenkaan lupauksista huolimatta saatu myytyä ulkomaille. Silloin kohtalo eli Sarah Young puuttui peliin. Kirjaimellisesti.

– Sarah Young (maailman tunnetuimpia pornotähtiä) oli Helsingissä seksimessuilla. Olin vetänyt itseni Mr Finland -kisan vuoksi huippukuntoon ja Sarah kiinnostui minusta, kun menin messuille. Hän kutsui minut Ibizalle, missä hänellä oli miehensä Hans Moserin kanssa iso studioalue asuntoineen ja uima-altaineen. 1993 matkustinkin Ibizalle. Vietin yön Youngin kanssa ja hän yritti houkutella minut tekemään pornoa, Saari kertoo.

Mies päätti kuitenkin vielä tuolloin katsoa mallikortin loppuun.

Kun Saari tapasi pian tämän jälkeen hollantilaisen alan gurun Helen Duvallin, kaikki muuttui: tämä lupasi kustantaa Saaren Yhdysvaltoihin.

– Mut lennätettiin Yhdysvaltoihin ja tein ensimmäisen filmini. Yritin siinä esiintyessä peitellä kasvojani, mutta kun filmi tuli ulos Jenkeissä alkuvuodesta 1995, jo keväällä Suomessa kaikki tiesivät, että olin mukana pornoleffassa Nina Hartleyn kanssa. Seurustelin siihen aikaan Marika Saukkosen kanssa eikä hän pitänyt uravalinnastani. Vuosi siinä vielä yhdessä oltiin, mutta sitten erottiin. Se oli siihen aikaan kohujulkisuutta.

Saari kertoo, että vuodesta 1995 hänelle kerrotaan kahta asiaa: silloin Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruutensa ja Henry Saaren ura alkoi. Jääkiekkomaajoukkueen ura on poikinut sen jälkeen kaksi muuta miesten maailmanmestaruutta, Saari ehti olla ehdolla kolme kertaa porno-Oscareissa.

– Sain ekasta leffasta 500 dollaria mutta tulin maksamaan firmalle paljon enemmän. Silloin kyllä Jenkeissä ajattelin, että en palaa enää koskaan Suomeen. Toisin kävi.

Yksityiskohtana Saari muistaa, että hän onnistui ensimmäisessä otossa ja vaikka viagraa ei silloin ollut, hän teki toisen oton heti perään.

– Se teki hyvää itsetunnolle kun tajusin, että pystyn siihen.

Pornoelokuvia Saari kertoo tehneensä noin 10, ei 40 niin kuin väitetään.

– Lopetin leffojen tekemisen 2005, kun tuli netti ja vhs-kasetit jäivät historiaan.

Nykyisin Henry Saari on kaikkea muuta kuin Mr Finland.

– Parissa vuodessa tuli painoa 20 kiloa ja sitten vuodessa 30. Syyksi selvisi kilpirauhasongelma.

Lisäksi juontokeikkoja tekevä Saari kärsii uniapneasta. Mutta sperma on kuulemma yhä kuin nuorella miehellä. Tutkitusti.

Kuutta kieltä puhuvalla Saarella on kaksi lasta, Romaniassa asuva 18-vuotias tytär ja Suomessa asuva, 2011 syntynyt poika.

Ja onhan se nyt alan mieheltä lopuksi kysyttävä, että montako niitä on?

– Se laskee, joka ei saa, Henry Saari sanoo ja vetää Rööperi-lippiksen päähänsä vanhan ystävänsä, entisen pornokuninkaan Tom Sjöbergin kunniaksi.

Aika velikulta.