Tämä mies korjaa kirjan vaikka palopommin jäljiltä – osa työvälineistä on peräisin 1800-luvun Saksasta

Tomi Lappalainen, 28, on ammatiltaan kirjansitojamestari. Hänellä on kirjansitojan paja Vaajakosken Wanhassa Naulatehtaassa.

Lappalaisen työhön kuuluu muun muassa kirjojen entisöintiä ja sidontaa perinteisin käsityömenetelmin ja -välinein. Hän kouluttautui kirjansitojaksi oppisopimuksella, ja kertoo päätyneensä harvinaiseen ammattiinsa ”ihan sattumalta”.

– Alun alkaen minun piti opiskella Metropolia-ammattikorkeakoulussa paperikonservointia. Päädyin alavalintaan lähinnä siksi, että jotain piti keksiä. Kävin kirjansitomossa ostamassa tarvikkeita opiskelua varten. Sieltä kysyttiin, haluaisinko tulla sinne töihin. Kirjansitojan ammatti oli kiinnostava ja päädyin suorittamaan kirjansitojamestarin tutkinnon.

Lappalainen opiskeli Helsingissä kirjansitomossa sekä Sastamalassa Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ensin kirjansitojaksi ja sen jälkeen kirjansitojamestariksi.

– Olen tällainen käsillä tekevä tyyppi. Kirjansitojan ammatissa viehätti korkea käytännöllisyyden aste. Valmistumisen jälkeen työskentelin Helsingissä aikani, kunnes kyllästyimme vaimoni kanssa Helsinkiin ja muutimme takaisin kotipuoleen Vaajakoskelle. Viime vuonna laitoin pystyyn oman yrityksen.

Lappalainen käyttää työssään monenlaisia laitteita ja välineitä, joista osa on 1800-luvun Saksasta. Kirjansitojaa työllistää erityisesti 1700- ja 1800-luvuilta peräisin olevien sukuraamattujen kunnostus. Käsillä tekemisen ja historian lisäksi työssä kiehtoo sen monipuolisuus ja itsenäisyys.

– Olen kiinnostunut historiasta ja tykkään vanhoista asioista. Niiden kanssa saa tässä ammatissa olla tekemisissä. Ja aika harvoin on keskenään samanlaisia työpäiviä. Harvinaisessa ammatissa ei ole hirveästi ihmisiä, joilta kysyä neuvoa. Tässä työssä oppii kohtaamaan haasteita ja miettimään itse ratkaisuja.

Kirjansitoja tarvitsee työssään paitsi harjaantuneisuutta erilaisiin menetelmiin, myös runsaasti kärsivällisyyttä. Vanhojen kirjojen korjaus ja entisöinti voivat vaatia pähkäilyä ja useiden eri keinojen kokeilemista.

– Ennen vanhaan kirjaan kajoamista on valittava työssä käytettävä menetelmä. Ennen työhön ryhtymistä ei välttämättä tiedä, miten käy. Kaikki kirjat eivät kestä kovin hyvin ajan hammasta. Kirjaa voi joutua paikkaamaan sivu kerrallaan.

Tärkeä osa työtä ja sen merkitystä ovat tarinat, joita kirjat pitävät sisällään.

– Kerran minulle tuotiin melko kärsinyt, vanha sukuraamattu, joka olisi pitänyt saada kunnostettua vielä saman viikon aikana. Kirja oli vähän palanut ja kävi ilmi, että talvisodassa palopommi oli osunut rakennukseen, jossa kirjaa säilytettiin. Nyt Raamattu haluttiin saada kuntoon lapsen ristiäisiin. Kunnianhimoisesta aikataulusta huolimatta päätin saada kirjan valmiiksi juhliin. Siinä oli paljon tunnetta mukana.

– Tuntuu merkitykselliseltä kunnostaa omistajalleen kallisarvoinen kirja. Esimerkiksi sota-aikana kirja on voinut olla ainut esine, joka evakkoon lähtiessä on otettu mukaan.

Tarve kirjojen kunnostukseen ja tiedon sitomiseen kansiin vähenee teknologian kehityksen ja digitalisaation myötä. Aikojen muuttumisesta huolimatta kirjansitojan työ ei ole menettämässä merkitystään.

– Esimerkiksi erilaisia pöytäkirjoja on ennen sidottu kirjansitomoissa paljon. Nykyään informaatiota arkistoidaan paljon sähköisesti, mikä on tietysti fiksua, mutta vie töitä meiltä. Vanhojen kirjojen korjaamiselle on kuitenkin tarvetta ja ihmiset haluavat pitää kirjansa kunnossa.

– Tässä on sellainenkin viehätys, että kirjojen sivuilla on arvokkaita asioita. Työskentelen säilyttääkseni niitä, Tomi Lappalainen sanoo.