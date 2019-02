Tämä mies kuulee uskomattomia tarinoita kahvittaessaan lottomiljonäärejä – Multialta kotoisin oleva Tero Talaslahti tapaa työkseen äkkirikastuneita ihmisiä

Vähän suolaista syötävää, hiukan hedelmiä ja makeaa kakkua.

Kyytipojaksi alkoholitonta kuohuvaa.

Näin kestitään lottovoittajia Veikkauksen toimipisteessä, voittajien kabinetissa Pohjois-Haagassa, Helsingissä.

Toki tarjottaviin kuuluu myös kahvi.

– Kahvi on säilyttänyt paikkansa täällä aina, Veikkauksen tiedottajana työskentelevä Tero Talaslahti toteaa kaataessaan Arabian astioihin mustaa kultaa.

Se, kuka kabinettiin astuu voittokahville, on aina arvoitus. Myös vierailun jälkeen, sillä nimeään ei kahvittajalle tarvitse kertoa.

Erään kerran tiedossa oli, että voittokahville on tulossa voittajan lisäksi hänen neljä lastaan. Talaslahti kattoi pöytään kahvikuppien lisäksi myös neljä pillimehua pilttejä varten.

– Sieltä tuli sitten noin 80-vuotias voittaja ja tämän aikuiset lapset. Se oli kyllä kauhean hauska tapaaminen, kun kahvitus alkoi tällaisella erheellä, Talaslahti kertoo ja nauraa.

– On täällä joskus ollut voittajan koirakin mukana. Sille on tarjoiltu sitten vettä.

Talaslahti kahvittaa kollegoidensa kanssa kabinetissa viikoittain voittajia, miljonäärejä ja satoja tuhansia euroja Veikkauksen peleistä saaneita.

– Yli 150 000 euron voitot pitää hakea täältä, ellei ole pelannut Veikkaus-kortilla. Mutta kyllä ne 500 000 euron voittajatkin mielellään kahvitetaan. Ei tarvitse ihan miljoonaakaan voittaa, kun jo saa täältä kahvit, Talaslahti sanoo.

– Ja usein se puolen miljoonan euron voittaja voi olla jopa hieman onnellisempi kuin sen 50 miljoonaa voittanut. Silloin ei pelota, vaan voitto tuo liikkumavaraa elämään.

Tällä hetkellä Suomessa on 59 Eurojackpot-miljonääriä. Lottomiljonäärejä on reilut 3 300 koko pelin historian ajalta.

Voittaja harvoin pröystäilee tilille tupsahtaneilla seteleillä. Päin vastoin voittajat ovat Talaslahden mukaan hyvin rauhallisia, näkymättömiäkin, vaikka yöunet ovat monelta voiton selvittyä menneet.

– Monesti täällä lohdutellaan, että vaikka yöunet menivät, tulevat ne vielä takaisin. Ihmiset ovat lähinnä epäuskoisia, että eihän tämä voitto nyt voi olla totta.

– On täällä kahviteltu jonkun kanssa jopa kaksikin kertaa. Mutta kukaan ei pompi tai riehu, aika rauhallisia ihmiset ovat. Eikä juhlajuomissakaan ole tultu limusiinilla pihaan. Moni tulee ihan bussilla tuohon ovelle, Talaslahti toteaa.

Mitä voittajat sitten tekevät rahoillaan? Talaslahti pääsee kuulemaan vain ensimmäiset tarinat varojen käyttöaikeista.

– Totuus on tarua ihmeellisempää ja ovathan ne ihmisten tarinat usein aika huikeita. Suunnitelmat ovat monestikin epäitsekkäitä. Kun ihminen saa miljoonia, ei se ensimmäinen ajatus ole ainoastaan se, että mitä sillä tehdään itselle. Iäkkäämmät ihmiset haluavat auttaa jälkipolveaan. Se näkyy selkeästi. Työikäiset ihmiset pohtivat vapautta, sapattivapaat ja lyhennetyt työviikot tulevat täällä usein esiin. Harva lopettaa työtään kokonaan. Eräs yrittäjä kertoi pitävänsä ensimmäisen lomansa kahdeksaan vuoteen.

Vaikka Talaslahti on töissä Veikkauksella, voi hän itse myös pelata. Mies nauraakin, että kun hän lopulta nappaa miljoonavoiton, suuntaa hän ensitöikseen hieman lomailemaan synnyinseudulleen Multialle. Siellä hänellä on sisarustensa ja äitinsä kanssa yhteiskäytössä niin sanottu ”mummonmökki”, jossa Talaslahti viettää aika ajoin aikaansa.

– Multia oli vallan mainio paikka viettää lapsuuttaan. Mulla kävi hyvä tuuri, että synnyin ja kasvoin siellä, Multian entisen kunnanjohtajan poika tuumaa.

– Jotain sellaista Multiassa on muille suomalaisille, mitä ulkomaalaiselle on Suomessa. Se on vähän outo, mutta mystisellä tavalla kiinnostava. Helposti ihastuttavissa, ja ihmeellisiä asioita voi siellä tulla eteen, kuten Korsu tai Multi-Motelli, Tero Talaslahti sanoo.

Ja kaataa kahvia. Tällä kertaa ei-lottomiljonäärille.