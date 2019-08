Tämä mies on ollut Jyväskylän MM-rallissa 50 kertaa putkeen – Markku Nikkasen sarjaa ei katkaissut edes äkillinen sydänleikkaus

Kun 16-vuotias lohjalainen Markku Nikkanen elokuun lopulla 1970 kurvaili vesisateessa mopollaan Lohjan Talpelaan katsomaan Jyväskylän Suurajoja, ei hän osannut kuvitella, että siitä alkaisi koko elämän kestänyt rakkaus kilpailuun.

– Ralli tuli silloin ainoan kerran ihan Lohjalle asti. Suurlohjankadulla nykyisen S-Marketin paikalla oli Esson huoltoasema, ja siinä oli tarkastuspiste, jossa jokainen ralliauto pysähtyi, Nikkanen muistelee.

Tuolloin, 49 vuotta sitten, rallikisat olivat aivan toisenlaisia kuin nyt.

– Ralli oli silloin aivan toisenmuotoista, se oli sellaista harrastamista. Nykyäänhän ralli on maailmanlaajuinen bisnes. Ja vaikka rallin nimi on nykyään Neste Rally Finland tai Neste Ralli, minulle se on aina Jyväskylän Suurajot.

Rallifanista tuli sittemmin myös kirjoittaja ja kuvaaja, kun Nikkanen ryhtyi avustamaan lehtiä Jyväskylän Suurajoista kertovilla jutuillaan.

– Muistaakseni kirjoitin ensimmäisen lehtijuttuni Länsi-Uusimaahan vuonna 1977.

Lähes 50:een rallivuoteen on mahtunut paljon. Nikkanen on seurannut Suurajoja niin kovassa vesisateessa kuin paahtavassa helteessä.

– Kun aikoinaan kilpailu meni syyskuun puolelle, joskus oli kova vesisade ja sumu. 2010 tehtiin rallin lämpöennätys, silloin ajettiin Pieksämäellä. Lämpötila oli 37 astetta.

Välillä kilpailu on jouduttu keskeyttämään katsomoon eksyneiden käärmeiden vuoksi. Muutama vuosi sitten rallireitillä seikkaili yksinäinen karhu.

– Karhu häädettiin kahdella helikopterilla pois alueelta, Nikkanen muistelee.

Nikkanen on ollut mukana myös tekemässä kirjasarjaa Jyväskylän Suurajojen jäljillä. Kirjasta ehti ilmestyä neljä osaa. Kirjan tekijä Kari Mäki kuoli tapaturmaisesti viime vuonna, ja kirjasarjan jatko jäi kesken.

Pari kertaa Nikkasen Jyväskylä-ura oli lähellä katketa.

– Olin armeijassa. Meille tuli suuri sotaharjoitus ja ilmoitettiin, että kukaan ei pääse pois. Sanoin yksikkömme päällikölle, että olen vaimon kanssa menossa pankkiin keskustelemaan laina-asioista, ja olisi ihan pakko päästä lomalle. Olin ainoa koko varuskunnasta, joka pääsi. Ja ei muuta kuin suoraan Jyväskylään.

Toinen läheltä piti -tilanne oli neljä vuotta sitten, kun Nikkanen joutui yllättäen sydänleikkaukseen.

– Sydämeen tehtiin avoleikkaus kesäkuun puolivälissä. Leikkauksen jälkeen kysyin lääkäriltä, onnistuuko runsaan kuukauden päästä lähtö Jyväskylään. Hän sanoi, että jos pystyt kävelemään, niin anna mennä vaan.

Ikimuistoisinta kilpailua Nikkasen on vaikea nimetä.

– En osaa sanoa, kaikki ovat olleet niin ikimuistoisia.

Tänä vuonna Nikkanen saapui elämänsä 50:nteen Jyväskylä-ralliin keskiviikkona kansainväliseen valokuvaajien koulutukseen. Koulutuksessa keskityttiin ennen kaikkea turvallisuuteen.

Aikooko Nikkanen jatkaa vielä merkkipaalun jälkeen ralleissa kiertämistä?

– Kyllä, jos vain terveys sallii. Ja olemme olleet vaimon kanssa yhdessä jo 45 vuotta, eiköhän hänkin ole tottunut tähän. Vaimo on todennut, että tämä on parempi harrastus kuin moni muu.

Ainakaan työ ei enää haittaa ralliharrastusta. Nikkanen jäi Postista eläkkeelle kaksi vuotta sitten.

– Olin ihan päivälleen 47 vuotta saman työnantajan palveluksessa. Aloitin hyvin nuorena. Johtaja tuli viimeisenä työpäivänäni Helsingistä työpaikalle ja sanoi, ettei olisi ikinä uskonut, että joutuu vielä pitämään puheen henkilölle, joka on 60-luvulla ollut ensimmäisen kerran töissä. Olin ollut jo vuonna 1969 kesätöissä Postissa.