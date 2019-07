Tämä nainen tuo kansainvälisen glamourin Jyväskylän MM-ralliin – katso kuvat catwalkeilta

Riina Seise on suomalainen, kansainvälisen tason malli, joka ei juurikaan jätä Jyväskylän MM-rallia väliin. Tänäkin vuonna hän on tulossa Jyväskylään ja bongattavissa ainakin varikkoalueelta. Mutta ehkä myös muualla Jyväskylässä.

Hei Riina. Mitä kuuluu vuoteesi?

– Tänä vuonna aloin tehdä yhteistyötä kansainvälisen mallitoimiston kanssa. Toimin yhteistyökumppanina ja tämän takia Italiassa on tullut käytyä businessmatkoilla talven ja kevään aikana. Myös mallintöitä teen edelleen siinä lomassa. Milanon ja Pariisin muotiviikot ovat kohokohtia ja näissä kaupungeissa meidänkin toimiston malleilla on eniten töitä. Etsin myös lisää suomalaisia malleja meidän listoillemme, koska niitä yleensä on vähiten, mutta kiinnostusta on paljon. Olin muutaman suomalaisen mallikaverini kanssa myös Cannesin elokuvajuhlilla, nyt toista kertaa. Teimme muutamia näytöksiä ja kuvauksia eri suunnittelijoille.

Mikä on jäänyt päällimmäisenä mieleen viime vuodesta?

– Työn ja huvin puolelta varmasti Pariisin muotiviikot ja Cannesin elokuvajuhlat, joissa olin kolme kertaa punaisella matolla eri suunnittelijoiden luomuksissa.

Olet siis tavannut kansainvälisiä julkkiksia?

– Cannesin elokuvajuhlilla tuli tavattua monia, vähemmän ja enemmän tunnettuja julkkiksia. Tuottajia ja elokuvaohjaajia, kuten Alejandro G. Inarritu, näyttelijöitä, eniten ranskalaisia ja englantilaisia sekä malleja. Forbesin tapahtumissa tuli tavattua myös useita eri alan vaikuttajia. Philipp Pleinin tapasin juuri viime viikolla Ateenassa, kun olin hänen uuden liikkeensä kutsuvierasjuhlissa. Tunnen myös paljon kreikkalaisia julkkiksia, joista Suomessa tiedetään ehkä parhaiten laulaja Nikos Vertis.

Millaisia mallintöitä teet mieluiten?

– Kuvauksia ehdottomasti. Ilta- ja hääpukukuvaukset ovat mieleisiäni, mutta välillä tykkään tehdä myös jotain aivan erilaista ja haastavaa, muuntautua aivan toisen tyyppiseksi mitä normaalisti olen.

Onko mallien malli vuosien saatossa muuttunut?

– Joka vuosi huomaa eroja ja tiettyjä ”trendejä”, minkä tyyppisiä malleja käytetään missäkin. Ne vaihtelevat ja huomaa, että enemmän käytetään nyt myös 36–38-kokoisia malleja eikä vain langanlaihoja, 32–34-kokoisia naisia niin kuin joitakin vuosia sitten.

Olet taas tulossa Jyväskylään MM-ralliin?

– Ralleissa olen tosiaan ollut jo monta vuotta putkeen. Joka vuosi vähän eri hommissa. Tällä kertaa tulen tekemään myös erilaisia pr-hommia viikonlopun aikana ympäri rallialuetta. Jokainen kerta ralleissa on erilainen, mutta mahtava viikonloppu ihanien työkavereiden ja hauskojen ihmisten kanssa on aina kruunannut rallit. Parasta ralleissa on, kun kaikilla on aina niin hyvä ja positiivinen fiilis!

Mikä on ihmissuhdetilanteesi?

– Erosin kevään lopussa ranskalaisesta artisti-poikaystävästäni 2,5 vuoden jälkeen, joten tällä hetkellä vietän sinkkukesää..., Riina Seise sanoo.