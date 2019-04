Kello lyö kolmetoista ja Huhtasuon kylätoimiston pitkän pöydän ääreen Jyväskylässä kokoontuu joukko ihmisiä valmiina puhumaan muunneltua totuutta. Pöydällä on muutamia oudon näköisiä esineitä. Juipeloita, sanoisi Hirvaskankaan huutokauppakeisari. Se on hänen nimityksensä esineelle, jonka käyttötarkoitus ei ole tiedossa.

Huhtasuolla on alkamassa Valehtelijoiden klubi. Varttuneimmat muistavat sen nimisen televisio-ohjelman 1980-luvun alusta ja samanlaisesta jutusta onkin kysymys. Oudoille esineille kerrotaan vuoron perään käyttötarkoitus, joka on joko puppua tai totta.

Ensimmäinen esine on pieni kynän tapainen pala jotain kovaa luonnonmateriaalia, jonka päässä on metallinen nyppy. Päivänselvä hiilijalanjälkimittari!

– Kun tämän laittaa kantapäähän, saa selville hiilijalanjäljen. Laite lähettää mittaustuloksen langattomasti eteenpäin. Valtiovalta saa heti tietää, jos arvot menevät yli, ensimmäinen lavertelee.

Seuraava tunnistaa kapineen poronsarvesta tehdyksi hyvinvointimittariksi.

– Tähän on kiinnitetty piuhat sisään. Mittari työnnetään korvaan ja sitten se mittaa ihmisen hyvinvointiin liittyviä arvoja.

Yksi on sitä mieltä, että kyseessä on verinäytteen otossa tarvittaessa tarvittava tehostuslaite. Kaikilla ei verta aina tule kyynärtaipeesta sujuvasti perinteisellä neulamenetelmällä.

– Tämä työnnetään kokonaan verisuoneen. Kyllä saa näytteen otettua!

Toinen esine on punainen muovihäkkyrä, jossa on keskellä kahva ja sivuilla paripallot. Se ei tuota vaikeuksia klubilaisille, kaikki tietävät käyttötarkoituksen.

– Tää on tosi ihana laite, pään ulkoinen kovalevy, uusinta tekniikkaa, muistipankki. Kun tämän laittaa päälaelle näkee väristä, missä kohta on aivojen vajaatoimintaa. Kirkas punainen on hyvä.

Toisen mielestä kyseessä on uuden maailmanjärjestyksen mallinnus. Linnunrataan kuuluvat vain Maa ja kolme muuta planeettaa. Kolmas tietää, että laite on aivotoimintaa elvyttävä laite, jolla hierotaan päänahkaa.

– Ei, tämä on pienille koirille, erityisesti chihuahualle kehitetty tasapainoilulauta. Sitä voi käyttää kissakin, jos saa sen houkuteltua. Kissa on itsepäisempi.

Viimeisenä kädestä käteen lähtee kiertämään metallinen esine, eräänlaiset pihdit.

– Minä tiiän mikä se on. Pitääkö valehella vai kertoa totuus? Tämä on pähkinänsärkijä.

– Virolaisen keikkarakennustyöläisen suorakulmantekolaitepas.

– Mä menen terveyspuolelle ja leikkaussaliin. Tämä on kirurgin työväline, avauslaite sydänleikkauksissa. Tällä tehdään tilaa kätevästi. Ja siististi saadaan kiinni myös.

– Kalastukseen tämä liittyy. Kala pitää lopettaa aina heti ja tällä se onnistuu. Suomustaessa voi myös pitää kalaa kiinni tällä.

Kolmen esineen kimpussa aika vierähtää mukavasti. Välillä saa nauraa makeasti, kun jonkun selitys osuu huumorihermoon.

Valehtelijoiden klubiin saa osallistua niin pitkäksi aikaa kuin huvittaa, eikä ilmoittautumista tarvita, kuten ei muihinkaan Huhtasuon kylätoimiston aktiviteetteihin. Viikko-ohjelmaan, joka löytyy muun muassa netistä, mahtuu tietovisaa, yazzya, lautapelejä ja vaikka mitä. Kirjahyllystä saa viedä luettavaa ja lehtiäkin löytyy. Paikalla voi käväistä vaikka vain nauttimassa kahvikupposen ja pullan 50 sentin hintaan. Tietokoneita on vapaasti käytettävissä.

– Meillä on myös vapaaehtoisten vetämää toimintaa kuten hyvänolonhetkiä luontaishoitoineen ja käsityöryhmiä, Raita Lehtonen ja Henna Autio sanovat.

Lehtonen työskentelee Ihmisten Ilmoille -hankkeessa ja Autio on Huhtasuon Asukas Apu ry:n leivissä. He muistuttavat, että kylätoimistolle saa poiketa kuka tahansa, ei tarvitse olla huhtasuolainen.

Vappuaattona 30. huhtikuuta kello 10–12 pidetään kylätoimistolla Flower Power – kesän avausnaamiaisjuhlat. Silloin viimeistään voi piipahtaa paikalla.