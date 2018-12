Tämän omituisemmaksi terapia tuskin menee: Ilta yhtä huutoa!

Oletko aina halunnut huutaa niin, ettei sitä pidetä pahana asiana. Ja nyt ei puhuta urheilutapahtumista, joissa huutaminen on paitsi sallittua myös toivottavaa.

Nyt puhutaan huutamisesta, joka on toisella tapaa terapeuttista ja stressiä purkavaa.

Kirjallisuusterapiaohjaaja ja energiahoitaja Kaisa Suvanto järjestää perjantaina 14. joulukuuta Huuto!-illan Jyväskylässä Maatalo – Mahdollisuuksien talossa (Kauppakatu 19). Suvanto sanoo suoraan, että ilta on tarkoitettu kaikille, joilla on tarve huutaa.

– Huutaminen puhdistaa mieltä ja kehoa sekä tyhjentää, voimaannuttaa ja rentouttaa. Lisäksi se poistaa stressiä, Suvanto sanoo.

Huutamista lähestytään työpajassa ohjatusti ja vaiheittain, sitten huudetaan hetki suoraa huutoa ja lopuksi rentoudutaan puhdistuneena yhdessä. Illan aikana kukin voi karjua, hymistä, itkeä, laulaa, tömistellä, äristä, kiroilla, kiljua ja täristä.

– Ilta huudetaan porukalla, mutta jokaisen huutorauhaa ja omaa tilaa kunnioittaen.

Maailmalla on huutohuoneita sekä myös Rage Room -tyylistä toimintaa. Huuto!-ilta on Suvannon mukaan lempeämpi tapa purkaa kehoon ja mieleen jääneitä agressioita ja tunteita. Hän on päätynyt huutoterapiaan omien kokemusten kautta.

– Huutaminen voi olla pelkkää älämölöä, mutta sanat ovat tärkeitä, jos niitä haluaa käyttää, Kaisa Suvanto sanoo

Iltaa varten tarvitaan vaatteet, joissa on mukava liikkua ja vesipullo. Myös korvatulpat voi ottaa mukaan.

Tilaisuus on maksullinen.