Tässä on Varatuomari Nurmio: Timo Lievemaa alkaa tehdä tribuuttikeikoja elävälle legendalle ja se vaati Stadin slangin opettelemista – Katso video

Tyypillistä on, että muiden tekemää musiikkia esittäessään trubaduuri soittaa kappaleita useilta artisteilta. Verrattain harvinaista on, että trubaduuri omistaa koko keikkasettinsä yhdelle artistille, joka vieläpä on elossa ja keikkailee itsekin aktiivisesti.

Jyväskyläläinen muusikko Timo Lievemaa valitsi näistä sen jälkimmäisen vaihtoehdon. Hän keksii vielä yhden asian lisää, mikä tekee hänen projektistaan poikkeavan.

– Olisihan se helpompaa tehdä tämä jostain ulkomaisesta klassikkobändistä. Mutta halusin kotimaisen. Halusin näyttää, että kyllä meillä Suomessakin osataan.

Lievemaa esittää Tuomari Nurmion biisejä. Kyseessä on tribuutti, eli kuten nimi sen jo kertoo, kunnianosoitus.

– Kunnianosoitus laulujen muodossa.

Tuomari Nurmion ensimmäinen pitkäsoitto Kohdusta hautaan ilmestyi 1979. Nurmion sanat ja sävelet ovat puhutelleet Lievemaata 80-luvulta. Tärkein yksittäinen syy on monipuolisuus. Nurmio on tehnyt ja esittänyt musiikkia lukuisilla eri kokoonpanoilla ja tyyleillä.

– Hän ei ole jäänyt toistamaan kerran keksittyä. Olen aina kuunnellut mielenkiinnolla, mitähän sieltä tällä kertaa tulee, Lievemaa kertoo.

– Nurmio on valinnut bändeihinsä hyviä soittajia, mikä on mahdollistanut sen, että hän on voinut kokeilla musiikillisesti melkein mitä vain, ja niin hän on kokeillutkin. On ollut rautalankaa, pienimuotoista ja riisuttua, isolla orkesterilla tehtyä iskelmää, brassibändejä jotka ovat olleet melkoista häröilyä... Tämä hänen nykyinen bändinsä Dumari & Spuget on oikeastaan perusräimettä.

– Sateenkaarena kaiken yllä on enemmän tai vähemmän ollut roots-poljento.

Musiikin rinnalla Lievemaahan ovat tehneet vaikutuksen Nurmion sanoitukset.

– Tykkään hänen teksteistään, koska ne ovat arkisia ja pienen ihmisen puolella. Samastun ajatusmaailmaan.

– Hän käsittelee yllättäviäkin aiheita. Välillä ollaan manalassa, välillä haetaan uskonnollisia sävyjä. Tutkitaan ja haeskellaan.

Timo Lievemaan mielestä Nurmiolla on ollut samankaltaista muuntaumiskykyä kuin J. Karjalaisella ja Ismo Alangolla. Oli hilkulla, että Lievemaa olisi valinnut Nurmion sijaan Alangon.

Lievemaa on pyrkinyt laatimaan ohjelmistonsa siten, että se toisi esiin Nurmion eri puolia. Tributoija ei ole päästänyt itseään helpolla. Hän on harjoitellut keikkakuntoon kappaleita myös oman mukavuusalueensa ulkopuolelta.

– Olen laulanut ikäni, mutta siinä oli tekemistä, kun rupesin treenaamaan Nurmion rap-biisiä. Pinnistelemistä oli myös biisissä, jonka Nurmio laulaa Stadin slangilla. Se ei lähtenyt maalaispojalta yhtä helposti kuin stadilaiselta.

Lievemaa on laajentanut kuulokuvaa perinteisestä trubaduurilinjasta. Mies ja kitara ovat saaneet seurakseen tabletin. Lievemaan ja Risto Närhen tekemä taustanauha tuo keikkoihin lisää instrumentteja – mukaan lukien puhallinsoittimia – ja stemmalaulua. Tällä ratkaisulla Lievemaa hakee bändimäisyyttä ja tanssittavuutta.

Yhden biisin Lievemaa soittaa mies ja kitara -periaatteella. Se on pelkistetyltä Luuta ja nahkaa -levyltä.

Monipuolisuus kuvaa myös Lievemaata itseään. Hänen äänityöläisyytensä ulottuu musiikista mediaan ja juontokeikkoihin. Parhaillaan hän selostaa Ylelle jääkiekon naisten MM-kisoja. Jyväskylän MM-ralliviikonloppuna häntä kuullaan Ylen Ralliradiossa.

Lievemaa myös käy pitämässä työpaikoilla taukojumppia ja valmentaa tyttöjen jääkiekkojoukkuetta.

Kohteliaisuussyistä Lievemaa lähetti Nurmiolle viestin tribuutistaan. Vastaus kilahti nopeasti.

– Nurmiolta tuli peukkua, että siitä vaan.

Lievemaa julkaisee keikkatietojaan lähiaikoina Facebook-sivustollaan Timo Lievemaa plays Tuomari Nurmio. Nurmion itsensä yhtye Dumari & Spuget esiintyy Tanssisali Lutakossa 17.5. ja Rock in the City -festivaalilla Lutakonaukiolla 10.8.