Tässä ravintolassa eläkeläismummo syö rakennusmiesten kanssa samassa pöydässä ja omistajalta voi saada halauksen tervetulotoivotukseksi

Muuramen Autotalolla on toiminut vuosien saatossa monta ravintolaa. Välillä on syöty kotiruokaa, usein pizzaa tai kebabia.

Noin vuosi sitten paikka jäi vaille yrittäjää ja muuramelainen Seija Kumpunen katseli tilaa vähän murheellisena. Pitkien perinteiden katkeaminen tuntui ikävältä.

Ajatuksesta ei kulunut monta hetkeä, kun Kumpunen jo kirjoitti nimensä vuokrasopimukseen. Lounasravintola Anoppila avasi ovensa vuonna 2018 toukokuussa.

Kotipizza-yrittäjänä Muuramessa toiminut Kumpunen oli pitkään haaveillut paikasta, joka henkisi vieraanvaraisuutta ja jossa jokainen voisi tuntea olonsa kotoisaksi.

– Olen kodista, jossa on tehty aina tavallista ja mutkatonta, hyvää ruokaa. Ei ole turhia hifistelty eikä pullavati ole koskaan lähtenyt pöydästä. Samanlainen on meininki täällä. Listassa ei lue, että provencelaisilla yrteillä pitkään haudutettua burgundinpataa, vaan karjalanpaistia. Paikan sydän on tehdä mahdollisimman perinteistä kotiruokaa, Kumpunen sanoo ja hymyilee tyytyväisenä.

Pari kuukautta sitten Kotipizza siirtyi toisen yrittäjän nimiin ja Kumpunen sai keskittyä täysillä Anoppilaansa.

Anoppilassa ruoka-aineet tulevat niin läheltä kuin mahdollista. Lihaa saadaan muun muassa muuramelaiselta Syrjälän tilalta ja kalaa muutaman kilometrin päässä siintävästä Muuratjärvestä. Leipä leivotaan itse ja kaikki mikä voidaan alusta asti tehdä, tehdään.

– Ihan niin ei voi toimia, että kysäistään kaikilta kalamiehiltä nousiko avannosta ahvenia, mutta niiltä voidaan ostaa, joilla on luvat.

Ruoan ohella Kumpusella on mutkaton asenne myös ihmisiin.

– Yhtenä päivänä ovelle tuli kaksi asiakasta. Kyräilivät sieltä vähän sellaiseen perisuomalaiseen tapaan. Minä menin halaamaan niitä ja toivottamaan tervetulleiksi. Ja äläkäs mitä, nehän halasi oikein tiukasti takaisin, Kumpunen sanoo ja nauraa rempseästi.

Kumpusesta nykyaikaan kuuluu liiaksi kiire ja hössötys. Ruokalatkin on tehty niin tehokkaiksi, ettei niissä ehdi tai ehkä edes uskalla rentoutua. Anoppilan pirttipöytien ja räsymattojen keskellä olo on kotoinen.

– On ilo katsoa, kuinka eläkeläismummo lounastaa täällä ihan luontevasti samassa pöydässä rakennusmiesten kanssa. Koulukunnilla ei ole väliä.

Haastattelun lomassa moni lounastaja käy huikkaamassa Kumpuselle kiitokset. Yksi pahoittelee lautasten jääneen pöytään, koska matkassa ei ollut Hannua. Hannu on asiakas, joka on Anoppilassa niin kotonaan, että käy viemässä likaiset astiat ihan pesukoneeseen asti.

Kumpunen sanoo olevansa paikan huushollaska. ”Joka paikan luutana” toimiminen sopii kuulemma hänelle parhaiten.

– Osaan kyllä itsekin tehdä ihan hyvää ruokaa, mutta ennen kaikkea tiedän, miltä ruoan pitäisi maistua ja näyttää. Minulla on keittiössä taitavat kokit, jotka osaavat tehdä vaikka mitä.

Anoppila toimii myös henkilöstöruokalana muuramelaisella teollisuusyritykselle.

– Siellä on kaksi työntekijää, Anoppilassa kuusi.

Lähiviikkoina tilat laajenevat viereiseen liiketilaan. Näin saadaan lisätilaa lounasasiakkaille, sekä juhla- ja kokoustiloja. Haaveissa on myös pidentää aukioloaikoja.

Kumpusta naurattaa, kuinka moni on myöntänyt pitäneensä ihan hulluna ideana ryhtymistä yrittäjäksi Autotalolle. Moni on kokeillut ja moni on epäonnistunut.

Kumpusta ei kuitenkaan pelota. Hän sanoo tipahtavansa kyllä jaloilleen.

– Se on sitten eri asia, kuinka kauan pudotus kestää, Seija Kumpunen sanoo ja nauraa.