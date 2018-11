Tätä et tiennyt Godzilla-elokuvasta

Hollywoodin uudelleenfilmatisoinnit aasialaisista elokuvista ovat yleisempiä kuin monet luulevat.

Hollywood on tehnyt omia versioitaan aasialaisista elokuvista 1950-luvulta lähtien. Akira Kurosawan elokuvat inspiroivat silloin useampia spagettiwestern-elokuvia. Tunnetuin näistä elokuvista lienee Kurosawan klassikko Seitsemän samuraita, jossa ryöstelijöihin kyllästyneet kyläläiset palkkaavat suojakseen seitsemän samuraita. Elokuvan lähtökohta havaittiin toimivaksi myös villin lännen ympäristössä, ja vuonna 1960 ilmestyi western-versio Seitsemän rohkeata miestä John Sturgesin ohjaamana.

Myös toinen Kurosawan elokuva, Yojimbo – onnensoturi vuodelta 1961 inspiroi länsimaisia elokuvantekijöitä. Sergio Leone lainasi Yojimbon juonen elokuvaansa Kourallinen dollareita. Elokuvien samankaltaisuudesta kehkeytyi oikeusjuttu, ja Kurosawa sai lopulta prosenttiosuuden Leonen elokuvan tuotosta.

Joskus alkuperäiselokuvan ja uudelleenfilmatisoinnin välillä kuluu pitkäkin aika. Tästä hyvä esimerkki on hirviöelokuva Godzilla.

Japanissa 1954 ilmestynyt elokuva aloitti hirviöelokuvien genren, ja sitä on tulkittu heijastumaksi atomipommien aiheuttamasta tuhosta Japanissa. Elokuvassa Godzilla-hirviö syntyy radioaktiivisen säteilyn tuloksena. Amerikkalainen uudelleenfilmatisointi ilmestyi vasta 1998 ja sen ohjasi katastrofielokuviin erikoistunut Roland Emmerich. Adaptaatio on suoraviivainen spektaakkelielokuva, joka sivuuttaa alkuperäisen yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

1990-luvulla lännessä alkoi puolestaan japanilaisten ja korealaisten kauhuelokuvien aalto. Yhdeksi sen aloittaneeksi elokuvaksi voisi nimetä japanilaisen Ringun (1998), jossa videonauhan nähneet ihmiset kuolevat viikon kuluessa. Elokuvalle tehtiin kaksi japanilaista jatko-osaa, spin-offeja ja amerikkalainen adaptaatio The Ring vuonna 2002. The Ring on myös saanut seurakseen kaksi jatko-osaa.

Tälle vuosituhannelle tultaessa aasialaisten elokuvien länsimaiset adaptaatiot eivät ole vähentyneet.

Yksi parhaiten menestyneistä uudelleenfilmatisoinneista on ollut Martin Scorsesen trilleri The Departed, joka perustuu hongkongilaiseen Infernal Affairs -elokuvaan vuodelta 2002. Infernal Affairsissa kohtasi kaksi Hongkong-elokuvan supertähteä, Tony Leung ja Andy Lau, ja elokuva oli Hongkongissa taloudellinen menestys ja länsimaissa arvostelumenestys. Se on elokuvatietokanta Internet Movie Databasessa korkeimmalle arvostettu hongkongilainen elokuva.

Hollywood-versiossa Leungin ja Laun rooleihin ovat sujahtaneet Leonardo DiCaprio ja Matt Damon.

Jotkin tarinat ovat kulttuurisidonnaisempia kuin toiset. Se ei kuitenkaan välttämättä estä länsimaisia uudelleenfilmatisointeja.

Esimerkki tästä on Japanin uskollisimmaksi kutsutusta koirasta Hachikōsta kertova elokuva Hachikō monogatari. Elokuva perustuu tositarinaan koirasta, joka tuli joka päivä odottamaan isäntäänsä töistä kotiin Shibuyan rautatieasemalle isännän kuolemankin jälkeen.

Elokuvasta tehtiin länsimainen versio 2009 Hachiko – tarina uskollisuudesta, jossa pääosan esittää Richard Gere.

Kulttuurisidonnaisuuksista huolimatta menestyselokuvissa on usein jotain yleismaailmallisen inhimillistä, mikä mahdollistaa tarinan kertomisen eri yhteyksissä. Näin oli esimerkiksi taiwanilaisohjaaja Ang Leen läpimurtoelokuvan Syö juo mies nainen (1994) kanssa. Draamakomedia kertoo perheestä, jonka yhteinen aika rajoittuu sunnuntai-illallisiin.

Elokuvasta tehtiin uudelleenfilmatisointi Tortilla Soup (2001), jossa samat temaattiset elementit on siirretty meksikolais-amerikkalaiseen kontekstiin.