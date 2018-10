Tätä et tiennyt Tom Clancystä: mies tahkosi peleillään miljoonia

Kirjailija Tom Clancy on pelimonsteri. Sotilasteknisten trillerien kirjoittaja kuoli vuonna 2013 vain 66-vuotiaana. Silloin hänen nimissään oli tehty pelejä jo neljännesvuosisata. Nyt on kolme vuosikymmentä täynnä, ja suosio vain kasvaa. Uusia pelejä tulee jatkuvalla syötöllä, ja tv-sarjakin alkaa kohta.

Yksi asia selvisi pelikansalle 2013: muistokirjoitusten laatijat eivät tunteneet pelialaa – eivätkä oikeastaan edes Tom Clancya. Minkään merkittävän tiedotusvälineen kirjoituksessa ei mainittu sanallakaan pelejä. Kirjailijan 28 romaanista ja Ronald Reaganin kirjoille antamista suosituksista kyllä kuultiin sinänsä kiehtovaa tarinaa. Elokuvatkin mainittiin. Mutta ei sitä, että Clancy-bisnes oli jo pitkään pyörinyt pelien varassa.

Ensimmäiset Tom Clancy -pelit ovat 30 vuoden takaa ja ne ovat tietokoneille tehtyjä, kirjoihin Hunt for the Red October ja Red Storm Rising erustuvia sukellusvenesimulaatioita.

Tom Clancy -buumi alkoi toden teolla vuonna 1996, kun kirjailija perusti Red Storm -yhtiön hyödyntääkseen romaanejaan interaktiivisen viihteen muodossa. Eikä Clancy vain antanut tuotteille nimeään vaan oli mukana suunnittelemassa pelejä. Ensimmäinen uunista ulos tullut oli Rainbow Six, joka julkaistiin 1998.

Clancy myös kirjoitti romaaneja peli-ideoiden pohjalta. Ennen muuta hän tarjosi pelintekijöille käyttöön vuosikymmenten varrella hankkimiaan kontakteja sotilaallisen puolen ihmisten kanssa.

Tom Clancyn kirjoja on myyty yli 100 miljoonaa. Monet ovat tutustuneet häneen Jack Ryan -syklin elokuvien kautta. Vuosina 1990–2014 tehdyt elokuvat (Punaisen lokakuun metsästys, Näkymätön vihollinen, Isku Kolumbiaan, Peloista pahin ja Jack Ryan: Shadow Recruit) ovat kaikki jonkin sortin menestyksiä.

Amazonin suoratoistopalvelu Amazon Prime Video aloitti tänä syksynä Tom Clancy’s Jack Ryan tv-sarjan. Isolta kankaalta suoratoistovideoon ei ole pitkä matka.

Nuorempi väki tieää Tom Clancyn taktisesta ammuskelusarjasta Rainbow Six, yhteistoiminnallisen sotilasstrategiasarjasta Ghost Recon ja hiiviskelytoiminnan mahtimerkistä Splinter Cell. Jokaiseen nimeen pitäisi liittää alkuun sanat Tom Clancy’s, sillä kirjailijan nimellä ja sen omistusliitteellä pelejä on myyty alusta saakka ja myydään yhä. Tuotteita on kasassa useita kymmeniä.

Franchise-ilmiö elää jo omaa elämäänsä. Fanit ovat jo kauan saaneet lukea Splinter Cell ja Endwar-romaaneja, joista yksikään ei ole Tom Clancyn käsialaa. Nimi takaa tietyn sotilasteknisen, terminologisen ja toiminnallisen laadun.

Vuonna 2000 Tom Clancy myi Red Storm -yhtiönsä ranskalaiselle pelijätille Ubisoftille. Vielä erikoisempi kauppa tehtiin 2008 kun Ubisoft osti oikeudet Tom Clancyn nimeen kaikissa oheistuotteissa kuten peleissä, elokuvissa ja myös pelien tarinaa jatkavissa kirjoissa.

Clancy sai pitää nimensä yksityiselämässään sekä tietysti omissa kirjoissaan.

Tom Clancy -pelien myynti lähestyy 100 miljoonan dollarin rajaa, mikä tarkoittaa useamman miljardin tuloja. Clancy-merkki tekee nyt ja vastakin tappavaa, ja poliittisesti ottaen hyvin patrioottisen amerikkalaista, tulosta pelimarkkinoilla.