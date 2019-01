"Täti, mä tapoin viime viikolla ihmisen" – Henna Kinnusen vapaaehtoistyö Brasilian slummeissa on rankkaa ja raadollista

Elettiin vuotta 2014 ja Henna Kinnunen istui brasilialaisessa slummissa. Joku laski hänen käsiinsä viikon ikäisen keskosen, jonka nuori äiti imppasi vähän matkan päässä liimaa. Kinnusen ainoa ajatus oli viedä lapsi pois.

– Sinne me hänet jätettiin likaiselle pahvinpalalle. Lapsen mukaanotto olisi katsottu kidnappaukseksi, Kinnunen sanoo.

Sitten hän lisää, että nyt voitaisiin toimia toisin. Shores of Grace -järjestö on perustanut sittemmin Recifeen kaupunkiin lastenkodin. Nimettömäksi jääneen pikkuvauvan kaltaiset tapahtumat ovat vieneet toimintaa eteenpäin. Lastenkodin tuoreimpiin asukkaisiin kuuluu roskiksesta löytynyt 25 päivää vanha poikavauva.

Kinnunen, 35, on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä. Hän työskenteli vuosia työelämävalmentajana Kuopiossa ja Porissa, mutta haki sitten hyväntekeväisyystöihin Shores of Grace -järjestöön. Kinnunen irtisanoutui töistä, myi tavaransa, toi loput säilöön vanhempien luo Jyväskylän Naissaareen ja lähti. Nyt takana on kolme ja puoli vuotta Brasilian koillisosan slummeissa katulasten ja prostituoitujen parissa.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin johtajan Juha Kinnusen ja Oili Kinnusen tytär levittää viikoittain punaisen kankaan Recifen synkimpään puistoon. Kohta sille vaeltaa ihmisiä. Vaikka tilaisuutta kutsutaan katukirkoksi, metodistitaustaisen Shores of Gracen tavoite on auttaa, ei saarnata. Sanan levittäminen olisikin outo tavoite, sillä paikalliset ovat jo valmiiksi vahvan hengellisiä.

– Meillä on mukana kynsilakkaa, paperia ja kirjoja. Välillä potkitaan palloa ja hypätään narua. Jutellaan ja kuunnellaan.

Kinnunen kertoo kuinka pienet pojat tulevat paikalle haistellen pulloja, joiden pohjalla on vahvaa teollisuusliimaa. Joku saattaa sanoa, että "täti, mä tapoin viime viikolla ihmisen". Sitten he istuvat ja kuuntelevat satuja. Ottavat nokoset tai juoksevat pallon perässä.

– Se voi olla ainoa hetki viikossa, jolloin voi nukkua pelkäämättä.

Hyväntekijät eivät osoittele tai pakota. Liimapulloa ei riistetä kädestä, eikä prostituoidulle saarnata alan vaaroista. Paikalliset tietävät vaarat itsekin. Moni on joutunut pahoinpidellyksi ja raiskatuksi. Monelta on kaveri kuollut.

Prostituutiosta irrottautuminen on kuitenkin vaikeaa. Vaikka moni väittää olevansa alalla vapaaehtoisesti, ovat syyt yleensä taloudellisessa ahdingossa. Joskus sutenööri löytyy omasta perheestä ja alakulttuurin juuret ovat syvät.

Kinnusta kutsutaan slummeissa timanttitädiksi. Hän piirtää lapsille timantteja väritettäväksi ja sanoo lasten itsensä olevan kaikkein arvokkaimpia jalokiviä. Kinnunen vetää myös unelmapajoja, joissa listataan sata unelmaa. Monelle tehtävä on mahdoton.

– Kun menneisyys ja tulevaisuus on viety, ei unelmille ole sijaa. Yksi tyttö kertoi unelmoineensa, että oppisi kirjoittamaan nimensä, mutta koska se tuntui mahdottomalta, ei hän unelmoinut enää mistään.

Kinnunen sanoo, ettei itkemisestä ja taivastelusta ole apua. Ystävyydestä ja tuesta on. Shores of Grace keskittyykin yksilöön. Yhden ihmisen muutos toimii esikuvana monelle. Kun yksilön tilanne muuttuu, hän voi muuttaa perhettään ja perhe taas yhteisöä.

– Jos katsot massaa, iskee epätoivo. Siksikin on parempi keskittyä yksilöön, Kinnunen sanoo.

Onnistumisia kohden on myös epäonnistumisia: Lastenkodista kadulle palaneita tyttöjä, huumeisiin kuolleita äitejä, narkomaanina syntyneitä vauvoja ja poliisin ampumia ihmisiä.

– Ei tätä jaksa, jos jää tuijottamaan epäonnistumisia. Hyviä juttuja on onneksi paljon.

Kinnusesta Brasiliassa on hyvä lastensuojelulaki, mutta se ei toteudu pienten resurssien takia. Resursseista puheen ollen Kinnunen ei saa palkkaa. Hän elää lahjoitusten turvin. Kodin hän jakaa kolmen vapaaehtoisen kanssa.

Kinnunen ei puhu kutsumuksesta, mutta sanoo kuitenkin, ettei varsinaisesti koe tekevänsä työtä.

– Tämä on mun elämää.

Paluu Suomeen tuntuu kaukaiselta.

– Juuret eivät katoa minnekään, mutta kun kotiutuu slummeihin, Suomen työarkeen palaaminen tuntuu vaikealta.

Kinnunen julkaisee kokemuksistaan blogia. Tulossa on myös podcastejä nimellä Brasilia opettaa. Tulevaisuudessa ehkä kirjakin.

Katso kauniiksikruunuksi.blogspot.com.