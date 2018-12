TV-kasvo Tapio Suomisesta omaelämäkerta – kirjoittaja tulee Jyväskylästä

Tunnetusta urheilukasvosta Tapio Suomisesta tehdään omaelämäkerta. Kirja kantaa työnimeä Stadioneilta suljetulle osastolle. Suominen on kertonut kirjahankkeesta sosiaalisessa mediassa. Asian uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava Suominen on tuttu tv-kasvo etenkin Yleisradion kanavilta. Hän toimi yhtiön urheilutoimittajana ja selostajana noin 30 vuotta, aina siihen asti, kunnes sai lähteä tämän vuoden alkupuolella. Suominen on saanut tuomion rattijuopumuksesta, ja on aiheuttanut aiemmin hämmennystä sosiaalisessa mediassa räväköillä kommenteillaan.

Suomisen elämä ja ura liittyvät Jyväskylään siten, että hän opiskeli täällä liikuntatieteellisessä. Nyt Suomisen elämä linkittyy uudestaan Jyväskylään, kun hänen elämäkertansa kirjoittaa jyväskyläläinen kirjailija Lasse Lindqvist.

– Otin itse yhteyttä Tapsaan netin välityksellä ja ehdotin kirjaa. OIen pitkään seurannut Tapsan uraa, ja arvostan hänen monipuolisuuttaan.

Suominen innostui kirjahankkeesta ja kustannussopimus Otavan kanssa on jo tehty. Kirja tulee ulos ensi vuonna, todennäköisesti isänpäivämarkkinoille.

– Ollaan tavattu Tapsan kanssa jo usein, ja seuraava tapaaminen on torstaina. Lisäksi puhutaan usein puhelimessa. Kiire tässä tulee, mutta Tapsa on hyvä yhteistyökumppani, kun hän valmistautuu kaikkeen huolella, Lasse Lindqvist sanoo.

Lindqvistillä on työn alla toinenkin julkkiskirja, mutta siitä kirjailija ei vielä kerro enempää.