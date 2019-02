TVOF: Laukaan Johanna jatkoon – sai Olli Lindholmin herkistymään

Laukaan Leppävedellä asuva Johanna Bågman, 26, selvitti neljäntenä keskisuomalaisena tiensä jatkoon Nelosen The Voice of Finland -laulukilpailussa. Bågman lauloi Johanna Kurkelan herkän kappaleen Ilta saapui niin äkkiä, ja sai tähtivalmentaja Olli Lindholmin tuolin kääntymään.

Nelonen kertoi tiistaina, että The Voice of Finland -laulukilpailun ennakkoon nauhoitetut, vielä esittämättä olevat 12 jaksoa nähdään televisiossa tähtivalmentaja Lindholmin kuolemasta huolimatta.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä äkillisesti menehtyneen Lindholmin joukkueessa on jo kolme keskisuomalaista: Bågmanin lisäksi jyväskyläläiset Veera Tukia ja Miika Kastarinen. Joli Malki jatkaa Redraman joukkueenssa.

Nelonen ei ole vielä kertonut miten kilpailu jatkuu, kun vielä esittämättömät 11 nauhoitettua jaksoa on televisiossa nähty ja on aika siirtyä suoriin lähetyksiin. Niitä on neljä: ensimmäinen 5. huhtikuuta ja viimeisenä finaali, jossa voittajan pitäisi ratketa, 26.4.

Kilpailun seuraavaan, kaksintaisteluvaiheeseen tiensä selvittänyt Johanna Bågman on ammatiltaan hammashoitaja. Hän asuu aviomiehensä ja kahden lemmikkipupunsa kanssa. Musiikillista taustaa on: Bågman on laulanut erilaisissa kuoroissa ja pienryhmissä ja ottanut laulutunteja. Hän harrastaa ryhmäliikuntatunteja, metsäkävelyjä ja päiväunia.