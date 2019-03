TVOF: Olli Lindholmia ei korvaa kukaan, kisaajat muille valmentajille

The Voice of Finland -tv-ohjelman suuri kysymys edesmenneen Olli Lindholmin paikkaajasta livelähetyksissä, jotka alkavat perjantaina 5. huhtikuuta, on ratkennut. Hänen tilalleen ei tule uutta valmentajaa, vaan ohjelma viedään maaliin kolmella valmentajalla.

Livelähetyksissä on kolme tähtivalmentajaa, Anna Puu, Redrama sekä Toni Wirtanen.

Lindholmin tiimiin kuuluivat livelähetyksiin mentäessä Wilma Avanto, Veera Vento, Markus Salo sekä Linda Smirnova. He ovat livelähetyksissä edelleen Olli Lindholmin tiimi, mutta heidät siirretään kolmelle muulle tähtivalmentajalle. Näin Anna Puu valmentaa Avantoa ja Ventoa, Redrama Saloa ja Toni Wirtanen Smirnovaa.

Ennen kuolemaansa Olli Lindholm ehti valita ja sopia tiimiläistensä kanssa kappaleet, joita kukin esittää livelähetyksissä.

Livelähetyksissä kustakin joukkueesta etenee kaksi laulajaa semifinaaleihin ja kaksi joutuu lähtemään kotiin. Katsojat äänestävät jatkoon oman suosikkilaulajansa, ja toisen semifinaalipaikan päättää tähtivalmentaja. Kaikki kolme tähtivalmentajaa tekevät yhteisen päätöksen siitä, kuka Ollin tiimiläisistä pääsee semifinaaliin.

– Olemme tuotantotiimin kanssa keskustelleet tuotannon jatkosta yhdessä valmentajien kanssa, ja heidän ensisijainen toiveensa oli jatkaa ohjelmaa kolmen tähtivalmentajan voimin. Muut tähtivalmentajat tuntevat Ollin laulajat, ja ovat seuranneet kunkin laulajan matkaa kisassa hyvinkin läheltä. Haluamme kunnioittaa valmentajien mielipidettä asiassa ja heidän haluaan auttaa Ollin kilpailijoita vaativien livelähetysten aikana, Nelosen vastaava tuottaja Tea Panula perustelee ratkaisua.

Ensimmäinen livelähetys perjantaina 5. huhtikuuta omistetaan Olli Lindholmin muistolle, ja se aloitetaan hyvin erilaisissa tunnelmissa kuin aikaisempien kausien livet. Lenni-Kalle Taipale, The Voice of Finland -bändi, Anna Puu, Redrama sekä Toni Wirtanen nousevat yhdessä estradille Vantaan viihdeorkesteri Ensemblen kanssa ja esittävät Lindholmin tutuksi tekemiä kappaleita. Ensimmäinen livelähetys on kestoltaan tavanomaista pidempi. Vierailevina artisteina nähdään Juha Tapio ja Jannika B. The Voice of Finlandin finaalilähetys koetaan perjantaina 26. huhtikuuta.

Jyväskyläläisittäin kisassa jännitystä pitää yllä Joli Malki, joka ainoana keskisuomalaisena selviytyi suoriin lähetyksiin.