Tangokuninkaan vaatemallisto myy nyt kansainvälisesti – myös Linnan juhlissa nähdään hänen luomuksiaan

Laulaja, näyttelijä, yrittäjä Tommi Soidinmäki on tehnyt aluevaltauksen ulkomaille – mutta ei musiikin alalla. Jyväskyläläinen moniosaaja on kaikessa hiljaisuudessa käynyt pari kertaa nyt Dubaissa ja sopimus vaatemallistonsa kansainvälisestä levityksestä on nyt valmis.

Soidinmäki on mennyt mukaan Sirus Clothes -yhtiöön, joka operoi nykyisin Dubaissa.

– Eipä ollut mitään tietoa, mihin tämä johtaa, kun ensimmäisen kerran lähdettiin Dubaihin huhtikuussa. Omalla riskillä mentiin, kaikki maksettiin itse. Pidettiin palaveri, esiteltiin meidän brändi ja otettiin promokuvat, Soidinmäki kertoo ensimmäisestä tapaamisesta.

Myöhemmin Siruksesta otettiin yhteyttä ja tarjottiin osakkuutta ja yhteistyötä.

– Kuukausi sitten lennettiin Dubaihin uudestaan ja tehtiin sopimus vaatteiden valmistamisen aloittamisesta. Saatiin kansainvälinen laatuluokitussopimus. Sijoitettiin samalla firmaan. Dubain kangasvalikoimat ovat aivan mahtavat, joten mahdollisuudet on vaikka mihin.

Mallisto on nimeltään Tommi Soidinmäki Production feat. Iina Naumanen.

Soidinmäki, joka siis keikkailun ohessa tekee myös koruja, suunnittelee vaatemallistonsa paperille, josta Iina Naumanen muokkaa ne tuotteiksi. Dubain kautta Soidinmäellä on mahdollisuus valloittaa ainakin Lähi-idän ja Euroopan vaatemarkkinat, miksei laajemminkin.

Seuraavaksi markkinoille tulevat vielä napit, vyönsoljet ja kalvosinnapit.

Sirus on ollut 10 vuotta sitten Suomenkin markkinoilla pääartikkelina miesten muoti. Yhtiön perustajana oli Sirus Delaur, joka suosii suomalaista muotoilua. Hänen luomuksiaan on ollut useilla suomalaisilla artisteilla.

Tänä vuonna Soidinmäen ja Naumasen suunnittelemia vaatteita voi nähdä myös Linnan juhlissa.

Tommi Soidinmäki on Jyväskylässä asuva vuoden 2004 tangokuningas.