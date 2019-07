Tangomarkkinat nostaa jyväskyläläislaulaja Ailamari Vehviläisen tunteet pintaan – kolme finalistia setvitään karsinnassa torstaina: "Täällä ei ole enää aikaa stressaamiseen"

Jyväskyläläinen Ailamari Vehviläinen valmistautuu Seinäjoen Tangomarkkinoiden torstai-illan tangokuningatarkarsintaan, jossa valitaan yleisöäänestyksellä kolme parasta lauantain kuningatarfinaaliin.

– Tulkaa koko Jyväskylä Kisa-Areenaan äänestämään, vielä ehtii mukaan. Toivon niin, että pääsisin lauantain finaaliin laulamaan niitä upeita tangoja, Vehviläinen pyytää.

Tangolaulukilpailun osanottajat saapuivat Seinäjoelle jo tiistaina, päivää ennen Tangomarkkinoiden käynnistymistä. Tapaamme Ailamari Vehviläisen Tangokadun ravintolassa keskiviikko-iltana, keskellä hektistä tangopäivää.

– Päivän aikana on ollut paljon esiintymisiä ja hymyileviä kasvoja, ja tänään on vielä jäljellä Paviljonki-keikka sekä kaksi laulua Lavatangon SM-tansseissa ja muita ihania juttuja, Vehviläinen sanoo.

– Seinäjoen Tangolaulukilpailun meininki on minulle tuttua, mutta kisa on aina erilainen ja sen aikana tehdään erilaisia asioita. Monenlaiset ajatukset ja tunteet kuuluvat tällaiseen kisaan ja tangomatkaan. Täytyy vain pitää tavoite kristallin kirkkaana mielessä ja laulaa niin hyvin kuin pystyy ja katsoa sitten, minne se vie.

Hän sanoo jännittävänsä jo etukäteen kotona, valmistautuessaan kisaviikkoon.

– Kun tulen tänne Seinäjoelle, en enää jännitä. Olen ehkä sellainen ratkaisukeskeinen tyyppi ja kun eteen tulee yllättävä tilanne, löydän siihen aika helposti ratkaisun. Minua aikataulumuutokset tai yllättävät käänteet eivät haittaa, sillä olen tehnyt kilpailuun latautumisen jo kotona. Täällä ei ole enää aikaa stressaamiseen, hän naurahtaa.

"Kun henkilökemiat toimivat, on mukava tehdä yhdessä keikkaa"

Tangokuningatarkilpailijoiden joukossa on hyvä yhteishenki, joka on vahvistunut yhdessä vietettyjen päivien aikana. Kilpailijat ovat hyvin erilaisia, joukon nuorin on 18 ja vanhin 55 vuotias.

– Se tekee tavallaan kisasta helpon, sillä mukana on erilaisia laulajia, jotka elävät erilaisissa elämäntilanteissa ja jokainen on omalla tavallaan tosi hyvä.

– Täytyykin pitää mielessä, ettei kopioi ketään muuta, vaan pysyy tiukasti omana itsenään ja tekee lauluesitykset rauhassa omalla tavallaan.

Vehviläisestä on hyvä, että tangolaulukilpailussa on palattu vanhaan järjestelmään, jossa sekä naiset että miehet karsivat samana iltana ja kolme parasta kummastakin ryhmästä jatkaa matkaa lauantain finaaliin, jossa sekä uusi kuningatar että kuningas kruunataan.

– Olisi ihanaa aloittaa tangokuninkaan kanssa keikkailu, kun molemmat on valittu samana iltana.

– Nykyisillä tangokuninkaallisilla, Saana Sassalilla ja Jarno Kokolla on varmaan ollut ihana vuosi yhdessä. Kun henkilökemiat toimivat, on mukava tehdä yhdessä keikkaa.

Tangolaulukilpailun finaalin karsinta lauletaan torstaina 11.7. klo 19-21. Kisa-Areenan yleisö valitsee ehdokkaista 3 parasta kuningatar- ja kuningaskokelasta finaaliin. Kilpailua voi seurata suorana lähetyksenä Alfa TV:stä ja Järviradiosta.

Kuninkaallinen Finaali 13.7. ko 19-21. Uuden tangokuningattaren ja -kuninkaan valitsee viihteen ammattilaisista koostuva tuomaristo. Kilpailua voi seurata suorana lähetyksenä Alfa TV:stä ja Järviradiosta.