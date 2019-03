Tangoprinsessa totesi, että kruunua ei enää kannata jahdata – Ähtärin Nina Åkerman aikoo keskittyä keikkailuun, kun nyt on niin "hyvä syke päällä"

Ähtärin tangoprinsessa Nina Åkerman, josta moni on veikannut kuninkaallista uransa jossakin vaiheessa, lyö nyt pisteen näille haaveille. Åkerman vahvistaa Keskisuomalaiselle, että tämä oli tässä.

– En usko, että osallistuminen ja voittaminen auttaisi yhtään mitään tai takaisi keikkoja, Åkerman kertoo.

Tanssiin.fi-sivustolla Åkerman vahvistaa, ettei hakenut tänä vuonna edes karsintoihin.

– Olen kyllä seurannut niitä, mutta en ajatellut enää osallistua. Nautin vain tästä ihanasta keikkailusta pitkin Suomea.

Åkermanin mukaan "nyt on hyvä syke päällä".

Vielä viime kesänä tangoyleisö Seinäjoella äänesti Åkermanin omaksi suosikikseen voittamaan kruunun. Åkerman ehti osallistua Tangomarkkinoille kolmesti. Vuonna 2014 hän ylsi finaalin karsintaan, 2015 hän oli finaalissa kolmas ja 2016 superfinaalissa toinen. Mutta nyt siis nousujohteinen kisailu ei enää jatku.

Åkermanilla on omien esiintymistensä ohella muutakin "jännitettävää". Hänen isänsä veljenpoika eli serkku Jukka Åkerman kisaa The Voice of Finland -tv-ohjelmassa. Hän on kova haastaja Jyväskylän Joli Malkille koko kisan voittajaksi.

On mahdollista, että Nina ja Jukka Åkerman nähdään vielä yhdessäkin lavoilla tai muilla estradeilla.