Tanssiin.fi: Viitasaaren tangokuninkaan syöpä kurissa, keikat saivat silti jäädä

Viitasaarella asuva laulaja Kari Piironen, vuoden 1988 tangokuningas, on kertonut Tanssiin.fi-sivuston videohaastattelussa, ettei enää tee keikkoja. Piironen on sairastanut keuhkosyöpää jo useamman vuoden. Tangokuningas sanoo silti nauttivansa elämästään Keski-Suomessa, Viitasaaren Vermatsaaressa. Karilla ja hänen Rauha-vaimollaan on koti Keiteleen rannalla.

Piironen kuvaa verkkosivulla vointiaan kohtalaiseksi.

– Olosuhteisin nähden voin aika hyvin.

Keuhkosyöpä todettiin vuoden 2017 alussa. Piironen hakeutui tutkimuksiin, koska ihmetteli outoa voimattomuuttaan. Keikoilla ääni ei kulkenut, olo oli hutera ja heikko, pienempikin askare hengästytti. Piironen halusi varmistaa, että kaikki on kunnossa, sillä vuosi 2017 oli juhlavuosi: sen oli tarkoitus olla laulajan 50-vuotisen uran upea huipennus. Juhlakonserttikiertuekin oli suunniteltu ja lokakuussa odottivat omat 70-vuotisjuhlat.

Piirosella todettiin kymmensenttinen kasvain keuhkon alapuolella ja vielä paikassa, jota ei voi leikata. Syöpäkasvainta onkin hoidettu enimmäkseen sytostaateilla. Viimeisimmässä, toukokuussa tehdyssä tutkimuksissa Piironen sai hyviä uutisia.

– Näyttää siltä, ettei ole laajentumista ollut viime aikoina. Semmoselta suht´ koht näyttää, että ei mikään paranekaan mutta ei ole lisääntynytkään, etäispesäkkeitä ja niin poispäin, Piironen kertoo Tanssiin.fi:n videolla.

Piironen on kertonut kuulumisistaan myös Apu-lehdessä. Tässä haastattelussa hän mainitsee sairauskurimuksensa alkaneen jo 2014, jolloin hän hakeutui lääkärille eturauhasvaivojen takia.

– Ei ollutkaan eturauhasesta kyse, vaan minulla oli kakkostyypin diabetes. Siitä lähtien minulla on ollut kanta-asiakaskortti sairaalaan, myös sydämen eteisvärinästä kärsivä Piironen kertoo Avussa.

Keskisuomalaisen haastattelussa vuoden 2018 alussa Piironen totesi, että “tärkeintä on nyt pysyä hengissä ja panostaa siihen.”