Tanssin ammattilainen: "Suomalaisilla naisilla tarvetta piilotella itseään" – Twerkkaamisessa ei takapuolen koolla ole merkitystä

Hiki virtaa, musiikki pauhaa ja basso jytisee Jyväskylän Veturitalleilla sateisena syysiltana. Riddim Queens -tanssiryhmä valmistautuu pikkujoulukauteen.

Vuonna 2015 Jyväskylässä perustettu, korkeakouluopiskelijoista koostuva ryhmä esiintyy yökerhoissa, tapahtumissa ja yksityistilaisuuksissa lajeinaan dancehall, afrobeat ja twerk. Ryhmän vetäjinä toimivat 22-vuotiaat Hanna Itkonen ja Awa Sowe.

Dancehall on jamaikalainen, afrobeat urbaani länsiafrikkalainen tanssilaji ja musiikkityyli. Myös twerkin juuret ovat Afrikassa. Lajit ovat keränneet viime vuosina suosiota ja uusia, innokkaita harrastajia myös Suomessa.

Kiinnostuksen ja ihastuksen lisäksi tanssilajeista twerk herättää hämmennystä ja jopa paheksuntaa. Provosoivaksikin väitetyn lajin liikekieli on alavartalo- ja lantiopainotteista ja lajille tyypillisesti sitä tanssitaan usein niukoissa shortseissa.

Itkonen ja Sowe ovat törmänneet pitkillä tanssiurillaan monenlaisiin ennakkoluuloihin ja mielipiteisiin.

– Twerkin harrastajat saatetaan mieltää huomionhakuisiksi pikkuruisine shortseineen. Mielestäni vaatteet kuuluvat lajiin ja ovat showelementti siinä missä muidenkin tanssilajien esiintymisasut. Lyhyet shortsit ovat lajin parissa tyypillisiä siksi, että liikkeet näkyvät niissä hyvin, Itkonen sanoo.

– Jotkut kokevat twerkin naisia halventavana, mutta itse en koe asiaa niin. Katsojan roolissa voi ja kannattaa kiinnittää huomiota siihen, millaisin silmin itse katselee erilaisia tanssityylejä ja tanssijoita, Sowe pohtii.

Itkonen ja Sowe korostavat, että muualta tulevien tanssilajien alkuperästä ja historiasta on tärkeää olla selvillä sekä levittää tietoisuutta harrastajille. Sowe on asunut 13 vuotta Mosambikissa, jossa hän on oppinut paljon erilaisista tanssityyleistä. Hän haluaa jakaa tietoa tanssien taustalla olevista kulttuureista myös Suomessa.

– On hyvä olla tietoinen siitä, mitä harrastaa. Ihmiset puhuvat usein esimerkiksi ”afrikkalaisesta tanssista” yhtenä lajina. Afrikassa on valtava määrä erilaisia maita ja kulttuureita. Erilaisilla afrikkalaisilla tansseilla on omat nimensä, historiansa ja kulttuuriset taustansa. Eri tanssilajien taustoja on syytä kunnioittaa, Sowe muistuttaa.

Naiset kannustavat kokeilemaan hämmennystä herättäviäkin tanssilajeja rohkeasti.

Monet aloittaneet ovat kertoneet kokevansa tanssin voimaannuttavana omien rajojen rikkomisena.

– Uskon, että dancehallin, afrobeatin ja twerkin kaltaiset lajit tekevät hyvää suomalaisille. Suomalaisten naisten huomaa joskus kokevan tarvetta piilotella itseään. Tanssi antaa voimaa, energiaa ja rohkeutta, Sowe sanoo.

– Dancehallissa parasta on siihen kuuluva energisyys ja asenne. Twerk on samaan aikaan hauskaa ja hikistä! Lisäksi se paitsi vaatii, myös antaa itsevarmuutta, Itkonen sanoo.

Ennakkokäsitykset siitä, kenelle mikäkin laji sopii, kannattaa Sowen ja Itkosen mukaan unohtaa.

– Toisin kuin moni kuvittelee, esimerkiksi twerk-liikkeissä on kyse tekniikan hallinnasta, eikä esimerkiksi takapuolen koolla ole merkitystä, Sowe sanoo.

Liikunnan lisäksi esiintyminen on tärkeä osa rakasta harrastusta ja innostaa Riddim Queensin tanssijoita säännölliseen harjoitteluun.

– Tiivis ryhmä ja hyvä yhteishenki tekevät niin harjoittelusta kuin esiintymisestäkin upeaa. Parasta esiintymisessä on yleisön palaute, Hanna Itkonen sanoo.

– Yleisö, pauhaava musiikki ja kirkkaat valot saavat adrenaliinin virtaamaan. Pääsemme näyttämään, mitä osaamme ja kuinka hauskaa tanssi on! Meissä on palo tanssiin ja esiintymiseen sekä upeaa mimmivoimaa, Awa Sowe sanoo.

Lue lisää: Riddim Queensin facebook-sivu löytyy osoitteesta www.facebook.com/QueensOfRiddim. Ryhmällä on myös Instagram-tili @riddim_queens.