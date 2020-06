Tarhalehdon tilalla Laukaassa tiedetään, että voikukan syöttäminen vuohelle voi olla lapsille suuri elämys

Harvassa mummolassa pääsee enää nauttimaan vanhojen rakennusten tunnelmasta tai pihalla juoksentelevista eläimistä. Laukaan Lievestuoreella sijaitseva Tarhalehdon tila on vastaus aikuisten nostalgian kaipuuseen, mutta ennen kaikkea lapsille ja lapsenmielisille ”varamummola”.

– Tila on ollut samalla suvulla vuodesta 1926 lähtien. Päätalo on rakennettu silloin, mutta navetta ja aitta ovat sitäkin vanhempia, 1900-luvun alusta. Moni asiakas on sanonut, että täällä aika on pysähtynyt, kertoo tilan emäntä Satu Jalkanen.

Kotieläinpiha poikkeaa eläintarhasta siinä, että moni eläin saa kulkea vapaana asiakkaiden joukossa. Vieraita on usein ensimmäisenä vastassa Oskari-kissa, joka on erityisesti pienten lasten suosikki.

– Oskari on jo 17-vuotias vanha herra, joka tuli minun mukanani tilalle. Se on tallikissa, joka viihtyy myös pupujen seurassa pupulassa.

Minipossu Pamela on pikkuväen suosikkieläin. Kuva: Risto Aalto

Yleisön suosikkeja ovat myös minipossu Pamela ja pian 30-vuotias kilpikonna Vilpertti. Isompiin lapsiin vetoavat erityisesti hevoset, aasit ja kookas irlanninsusikoira.

Tarhalehdon uusin hankinta on 7-vuotias puoliveritamma Ritva, jonka huomattava säkäkorkeus herättää kunnioitusta.

– Se on silti herttainen ja hauska tyyppi, Satu Jalkanen toteaa.

Kevään mittaan tilalla on nähty useita onnellisia perhetapahtumia, kun esimerkiksi ankat, fasaanit ja maailman suurimpiin kanarotuihin kuuluvat jättikochit ovat saaneet poikasia. Myös lapinlehmä on saanut vasikan.

Tarhalehdon tilan isäntä on Ville Jalkanen. Irlanninsusikoira Heppu ja tiibetin­mastiffi Mama ovat eläinpihan ikisuosikkeja. Kuva: Risto Aalto

Tarhalehdon tilalla on tilaa leikeille ja eväitten syöntiin. Leikkialueelta löytyvät liukumäki, leikkimökki ja hiekkalaatikko. Omia syömisiä voi grillata grillipaikalla.

Jalkasen mukaan tilalta löytyy lukuisa joukko vanhoja työkoneita, kuten rautapyörätraktori 1930-luvulta.

– Suurin osa koneista on hankittu aikanaan tilan käyttöön. Traktoreita on useilta eri vuosikymmeniltä ja vanhaan kaivuriinkin pääsee istumaan.

Koska Tarhalehdon tila on edelleen toimiva maatila, lapset pääsevät näkemään maanviljelyä myös nykyaikaisilla koneilla.

– Monelle on ollut elämys nähdä vaikka heinäntekoa pellolla. Lapset kutsuvat valkoisia säilörehupaaleja dinosauruksen muniksi.

Jalkanen on huomannut, että kaupungistuminen vieraannuttaa lapsia luonnosta ja maatilan arjesta.

– Eläimiä ei tunnisteta, esimerkiksi lampaat ja vuohet menevät sekaisin. Usein myös kysytään, miten lehmä tai hevonen tarkenevat pihalla.

– Tavallinen kysymys on myös, miten eläimet tulevat toimeen keskenään. Eläimet tottuvat toistensa seuraan. Oskari-kissalle on esimerkiksi vapaa pääsy marsunpoikasten luo, mutta se ei tee niille mitään.

Tarhalehdossa kerrotaan jokaisen eläimen ruokavaliosta ja siitä, saako eläintä syöttää ruoholla tai voikukilla.

– Syöttäminen on tärkeä tapahtuma ja usein kuuleekin riemunkiljahduksia, kun esimerkiksi vuohi nappaa voikukan lehden kädestä, Jalkanen kertoo.

Suomenhevostamma Titi (vas.) ja uusin tulokas puoliverinen Ritva. Kuva: Risto Aalto

Tänä kesänä piti viettää Tarhalehdon eläinpihan 10-vuotissynttäreitä, mutta koronatilanteen vuoksi isommat juhlat vaihtuvat pieniin yllätyksiin.

Satu Jalkasen mukaan tilalla suhtaudutaan vastuullisesti koronaan liittyviin ohjeistuksiin ja siksi esimerkiksi leirejä ei järjestetä.

– Meillä on onneksi otettu maatilasta seitsemän hehtaaria eläinpihan käyttöön laitumineen, joten turvavälejä voi helposti pitää. Joitakin sisätiloja suljetaan ja pihalle tulee useita käsienpesupisteitä.