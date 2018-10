Tarinaa makkarasta: Pilko ja ruskista pannulla – tällä vihjeellä makua arkeen

Makkarasta tulee ensimmäisenä mieleen grillaus tai uunilenkki, jonka jälkeen ajatus lentää jo ulkomaille chorizojen ja wurstien luo.

Näin uskovat myös pitkän linjan ruokakirjailijat Kari Martiala ja Helena Lylyharju. Niinpä pariskunta päätti antaa makkaralle sen ansaitseman arvonnousun ja kirjoitti sille oman kirjan Makkara!

– Makkara on muuttunut menneinä vuosikymmeninä rajusti: mukaan on tullut siipikarja, sisäelimien käyttö on vähentynyt, maitojauhe on jäänyt kokonaan pois ja suolaa on vähennetty, ruokakonkarit luettelevat.

Kirjoittajat haluavat nostaa keskusteluun paitsi makkaran monipuolisuuden, myös suomalaisen makkaran korkean laatutason. Kirjassa on mukana jopa makkarakartta, johon Martiala on merkinnyt maukkaiden artesaanimakkaroiden myyntipaikat.

– Lapissa ostan poromakkaraa, Turussa vuosikymmeniä myynnissä olleita hevospaistimakkaroita ja rusinamakkaroita, Martiala kertoo.

– Meillä on Suomessa paljon pieniä makkarayrityksiä, joiden tuotteita ei välttämättä löydy mistään muualta.

Martiala nimeää pitkän listan suosikkejaan: laukkamakkaraa, mustamakkaraa, possumakkaraa, ryynimakkaroita ja erikoisuuksia, kuten salciccia, chorizo, bratwurstit.

– Ei vain grillata makkaraa, vaan siitä tehdään hyvää ruokaa!

Helena Lylyharju allekirjoittaa puolisonsa kertoman erityisesti kotimaisen makkarakartan helmien osalta.

– Aivan liian usein kuulee vieläkin sanottavan, että suomalainen makkara on pahaa. Se ei ole totta, vaan johtunee entisaikojen jauhoisten makkaroiden maineesta.

Keittiömestarin kokemuksellaan Lylyharju haluaa kuitenkin painottaa, ettei makkaran aina tarvitse olla fiiniä tai erikoista ollakseen hyvä raaka-aine ruokaan.

– Meidänkin kirjassamme on makkarareseptejä, joihin voi vaihtaa erikoisuuden tilalle aivan tavallista lenkkimakkaraa. Etenkin keitoissa ja kastikkeissa kalliimman makkaran hienot makuvivahteet voivat mennä hukkaan, Lylyharju sanoo.

Tavalliseen lenkkiin turvautuessaan Lylyharju ensin pilkkoo makkaran ja ruskistaa palat pannulla. Se antaa lenkkimakkaralle kauniimman värin ja hieman rapsakamman pinnan.

Makkaran maineen parantamisen ohella pariskunta toivoo kirjansa innostavan kotikokkeja tekemään makkaraa itse. He vakuuttavat sen onnistuvan suhteellisen helposti. Varusteeksi riittää monitoimikone makkarasuuttimella. Eikä sekään ole pakollinen, mutta helpottaa työtä.

– Onnistumisen kannalta olennaisinta on, että rasvaa on riittävästi ja lihamassa on kylmää. Kannattaakin laittaa sekä massa että monitoimikoneen osat pakastimeen puoleksi tunniksi ennen makkarantekoa, Lylyharju vinkkaa.

Lylyharju myös neuvoo varaamaan aikaa riittävästi eli pari kolme tuntia.

Kun työhön sitten ryhtyy, kannattaa tehdä makkaroita reilusti ja pakastaa osa.

– Kun itse tekee, tietää tarkalleen sisällön ja oppii hiljalleen tekemään omaan makuun maistuvinta makkaraa, Helena Lylyharju sanoo.