Tatskaava räppäri Ville Hautala johdattaa lukijat Keskisuomalaisen kesäkisaan: Nyt etsitään mieleenpainuvia tatuointeja

Ville Hautala, 35, tekee työkseen tatuointeja Paja Traditional Tattoo -liikkeessään Jyväskylän keskustassa. Hautala on kuitenkin ammatiltaan luokanopettaja ja tunnettu myös musiikintekijänä. Nyt hän on jäänyt virkavapaalle opettajan työstään keskittyäkseen tatuoimiseen.

Tatuoijana työskentely ei ole ollut Hautalalle itsestäänselvyys tai lapsuuden haaveammatti. Ensimmäisen oman tatuointinsa Hautala otti Rodoksella 2002.

Kiinnostus tatuointeja kohtaan roihahti toden teolla kuitenkin vasta 2010.

– Innostuin tatuoinneista todella ja otin niitä paljon itsekin. Aloin miettiä tatuointeja lähes aamuin illoin ja jäin ”positiivisesti koukkuun”.

Ajatus tatuointien tekemisestä itse alkoi kypsyä hiljalleen.

– Olen ollut nuorempana kuvataidekoulussa ja opintoihini on liittynyt kuvataidetta. Olen aina piirtänyt. Vaimo vinkkasikin, että ”sähän osaisit tehdä tatuointeja itsekin”. Ajatus tatuointien tekemisestä alkoikin houkuttaa pienen hauduttelun jälkeen. Ensimmäisen tatuointini tein 2014 ja vuodesta 2015 olen tehnyt enemmän ja vähemmän tatskaa. Oman liikkeen laitoin pystyyn 2016.

Hautala on tatuoijana itseoppinut. Yleinen ja myös Hautalan mukaan paras tapa ”opiskella” tatuoijaksi on hankkiutua oppipojaksi tatuointiliikkeeseen alan perinteiden mukaisesti.

– Olin oppipoikana eräässä liikkeessä puolisen vuotta.

Tatuointien tekemistä Hautala harjoitteli ensin omiin jalkoihinsa.

– Lopulta olen oppinut tähän kokeilemalla ja omat jalat uhraten. Kokeilen edelleen esimerkiksi uusia kuvia, koneita ja värejä aina ensin itseeni.

Hautalan tunnistettavasta tyylistä saa käsityksen esimerkiksi hänen tatuointiliikkeensä Instagram-profiilista, jossa hän esittelee tekemiään kuvia.

– Suuri intohimoni ovat 1900-luvun alun merimies- ja sota-aiheiset tatskat. Ruusut, kotkat, kallot, tikarit, purjelaivat… Sellaiset saavat sydämen läpättämään.

Harrastuksena alkanut työ tatuoijana on tuonut Hautalan tilanteeseen, jossa hän joutui valitsemaan kahden mieluisan työn välillä.

– Olen tykännyt ja tykkään edelleen open hommista tosi paljon. Tatuoinnit ovat kuitenkin intohimoni. Asiakaskunta on kasvanut ja tänä keväänä pitikin tehdä valinta. Elokuusta lähtien tatuoin maanantaista perjantaihin.

Valinnan myötä Hautalalle jää aikaa keskittyä tatuoimisen lisäksi muihinkin intohimoihinsa, kuten musiikin tekemiseen. Kesäkuussa hän julkaisi uuden rap-kappaleensa Viimeinen Jumala nimellä Hauta.

– Olen tehnyt musiikkia parikymmentä vuotta. Hauta on uusin projektini. Musiikin tekeminen on jäänyt elämässäni viime vuosina ikään kuin taustalle, mutta nyt sillekin on enemmän aikaa.

Tatuoijan työstä kertoessaan Hautala puhuu paljon vastuullisuudesta. Tatuoijan on nimittäin osattava myös kieltäytyä.

– Järki ja vastuu on aina pidettävä mukana. Aika usein nuoret ihmiset pyytävät tatuointia kasvoihin tai kaulaan. Periaatteeni on, etten tee asiakkaan ensimmäistä tatuointia näihin paikkoihin. Jos ei ole ennestään yhtään tatuointia, miksi aloittaa kasvoista? Lähtökohtaisesti en tee tatuointeja alaikäisille enkä myöskään minkäänlaisia negatiivisia, aatteellisia tatuointeja.

Hautalan mielestä parasta tatuointien tekemisessä on asiakkailta tuleva palaute. Lähes kaikki hänen asiakkaansa ovat palanneet ja halunneet lisää kuvia ihoonsa.

– Asiakaskohtaamiset ovat minulle hirveän tärkeitä. Se, kun asiakas haluaa tietynlaisen kuvan iholleen, tykkää siitä paljon ja tulee tatuoitavaksi uudestaan, on mahtava palaute työstä, Ville Hautala sanoo.

