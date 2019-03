The Voice of Finland: Jyväskylän Miika voitti kaksintaistelunsa

Jyväskyläläinen Miika Kastarinen, 30, selvitti jälleen tiensä jatkoon Nelosen The Voice of Finland -laulukisassa. Hän päihitti kaksintaisteluvaiheen vastustajansa, duo Martti & Niinan, ja jatkaa kohti finaalia. Sitä ennen hänen on selvitettävä vielä yksi karsintakierros.

Kastarinen ja duo lauloivat yhdessä tähtivalmentajansa, ohjelman nauhoitusten jälkeen menehtyneen Olli Lindholmin valitseman Anssi Kelan kappaleen 1972.

Lindholm kertoi haluavansa joukkueeseensa selkeitä suomalaisia mieslaulajia ja valitsi Kastarisen. Hänen joukkueessaan jatkaa myös jyväskyläläinen Veera Tukia.

Huomenna kaksintaistelussa on jyväskyläläinen, Syyriasta kotoisin oleva Joli Malki.