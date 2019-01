The Voice of Finland alkoi jyväskyläläisjytkyllä: Joli Malki vakuutti kaikki

Jyväskyläläinen Joli Malki, 20, nousi heti ensimmäisessä Nelosen The Voice of Finland-lähetyksessä yhdeksi voittajasuosikiksi. Syyriasta lähtöisin oleva nuori laulaja esitti Adelen kappaleen Million Years Ago niin hyvin ja koskettavasti, että tähtivalmentajilta oli loppua sanat.

– Olen tehnyt tätä ohjelmaa monta kautta ja liikuttunut monesti, mutta en koskaan tällä tavalla. Olet harvinainen lahjakkuus, Redrama sai sanottua.

Kun hänelle selvisi, että Malki on itseoppinut laulaja, nousi arvostus vielä toiseen potenssiin. Kaikki tuomarit halusivat Malkin joukkueeseensa, mutta tämä valitsi Redraman.

Malki muutti aikoinaan perheensä kanssa Ruotsiin, jossa asui kahdeksan vuotta. Sitten hän rakastui suomalaiseen mieheen ja muutti Suomeen, mutta tuo suhde on jo kariutunut. Jyväskylässä hän on asunut kaksi vuotta.

Rakas äiti menehtyi syöpään hiljattain, ja Malik omistaakin kisaamisensa äidin muistolle.

– Tuntuu kuin unelta ja nyt täytyy herätä, kommentoi Malik hyvin sujuneen suorituksensa jälkeen.

The Voice of Finlandissa on neljä vaihetta: Ääni ratkaisee, Kaksintaistelu, Knock Out ja suorat lähetykset. Kisaajia jatkoon ja omaan talliinsa keräävät tähtivalmentajat Anna Puu, Toni Virtanen, Redrama ja Olli Lindholm. Voittajan ratkeaa keväällä. Suorat lähetykset alkavat 5. huhtikuuta ja finaali on huhtikuun 26. päivä

Keski-Suomesta ovat mukana Joli Malkin lisäksi Johanna Bågman, 25, Laukaan Leppävedeltä, Miika Kastarinen, 30, Jyväskylästä, Jonna-Lauriina Tolppanen, 25, Jyväskylästä sekä Veera Tukia, 21, Jyväskylästä. Muitakin täkäläislähtöisiä saattaa kisassa olla, sillä Keskisuomalainen on poiminut kisaajat tv-kanavan asuinpaikkailmoitusten pohjalta.