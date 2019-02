The Voice of Finland -tv-kisan kaksintaistelut alkavat draamaattisissa tunnelmissa

The Voice of Finland -tv-laulukilpailun kakkosvaihe käynnistyy viikolla dramaattisissa tunnelmissa, kun yhden tähtivalmentajan Olli Lindholmin kuolema varjostaa jatkoa.

Torstaina 28. helmikuuta Nelosella alkavat Kaksintaistelut, joista tähtivalmentajat voivat poimia jatkajia tiimiinsä. Ne, joita ei kutsuta, saavat lähteä kotiin.

Keskisuomalaisista jatkossa ovat vielä Joli Malki, 20, Jyväskylä, Miika Kastarinen, 30, Jyväskylä, Veera Tukia, 21, Jyväskylä sekä Johanna Bågman, 25, Leppävesi. Näistä Tukia kisaa torstaina ja Bågman perjantaina 1. maaliskuuta, muut kaksi ensi viikolla.

Veera Tukia kohtaa Olli Lindholmin tiimissä Senni Pakasen. Naiset esittävät yhdessä keskisuomalaistaustaisen (Paula) Vesalan biisin Sinuun minä jään.

Perjantaina Johanna Bågman kohtaa niin ikään Lindholmin tiimissä Veera Vennon. Bågman esittää Ellinooran biisin Bäng bäng typerä sydän.

Niin sanottu Knock out -vaihe alkaa 14. maaliskuuta. Tämänkin vaiheen jaksot on nauhoitettu, joten Olli Lindholm on niissä mukana. Nelonen on luvannut ilmoittaa myöhemmin, miten livelähetykset perjantaina 5. ja lauantaina 12. huhtikuuta hoidetaan.

Ohjelma saa lisää keskisuomalaisväriä jo tällä viikolla, kun tähtivalmentaja Anna Puun avuksi tulee jyväskyläistaustainen laulaja Ilta Fuchs.